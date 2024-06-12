友邦海地「正式成立新政府」！　前朝關鍵內閣大換血

▲海地臨時總理康尼爾（Garry Conille）將在新政府擔任內政部長。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

我國友邦海地（Haiti）正式成立新政府，新內閣完全取代了前總理亨利（Ariel Henry）的所有部長。BBC報導，在幫派暴力猖獗之際，當局試圖重建社會秩序，努力為這個飽受暴力與不確定性折磨的國家，恢復一些政治穩定。

海地過渡政府委員會指定康尼爾（Garry Conille）成為臨時總理2周後，終於宣布成立新政府。一名發言人證實，委員會任命了新政府的所有關鍵內閣及部長。

根據官方公報，康尼爾將繼續擔任新政府的內政部長，他的律師海克利斯（Carlos Hercules）也將接手司法部長及公共安全部長。另外，駐聯合國教科文組織（UNESCO）大使德普易（Dominique Dupuy）成為外交部長，財政部長則是畢業於美國普林斯頓大學的弗洛蕾絲塔（Ketleen Florestal）。

▲海地飽受幫派暴力摧殘。（圖／路透，下同。）



隨著國家踏出邁向正常化的第一步，一些人民備受鼓舞，另一些人卻深切擔憂新內閣面臨的艱鉅任務，因為幫派依然控制首都太子港（Port-au-Prince）大部分地區，幫派領袖拒絕承認臨時委員會，或者任何過渡政府領袖的合法性。

肯亞總統魯托（William Ruto）承諾動員該國約1000名警力，組成海地維安部隊，支援苦苦掙扎的當地警察重建秩序，但儘管他5月受訪時重申承諾，此計畫也獲得聯合國支持，迄今卻尚未實現。

海地擁有約1150萬人口，數十年來歷經長期不穩定、獨裁統治及天然災害，包括2010年導致20多萬人喪命、破壞基礎建設與經濟的規模7.0強震，讓這個加勒比海國家成為美洲最貧窮的地方。儘管聯合國維和部隊2004年至2017年進駐，協助穩定局勢，在前總統摩依士（Jovenel Moise）2021年遭暗殺後，社會問題持續惡化，整個國家陷入動盪。

今年3月，前總理亨利出訪肯亞卻被阻止回國，最後被幫派逼迫下台。幫派利用這段時間的「權力真空」擴大控制權，一些地方實際上已經陷入無政府狀態。

根據聯合國5月發布的一份報告，海地局勢是「災難性的」，2024年1月至3月已逾1500人喪命、800人受傷。幫派使用極端暴力與性虐待，作為懲罰及控制的手段，相關行為「令人痛心」。援助團體難以把食物和飲水送入首都，數百萬人可能無法找到食物，其中一些人更處於飢荒邊緣。