獨／男遭押公墓虐死　女友憶「他拿6萬救斷腿狗」將接下夜市煎餅攤

▲19歲陳男與女友相當甜蜜 。（圖／當事人提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名在湳雅夜市擺攤賣香蕉煎餅的男子，昨（10日）凌晨被一群人持刀強押上車帶到木柵區富德公墓痛毆，隨後將他丟包到煎餅攤老闆家樓下，經送醫搶救不治，5惡煞也遭警逮捕。女友受訪時回憶，「男友很有愛心，花6萬醫藥費領養一隻斷腿的狗」、「當天我感冒，他還貼心說幫我買藥，結果就沒再回來…我會接下他夜市的煎餅攤」。

據了解，10日凌晨5名惡煞當街拿刀將19歲陳男強擄上車，載到木柵區富德公墓痛毆，隨後將他丟包在香蕉煎餅攤老闆家樓下，並打電話給陳男老闆要他下樓查看，驚見陳男滿身傷痕，腿部鮮血直流，整個人失去意識，趕緊報警將他送醫，經搶救仍傷重不治

據陳男老闆表示，僱陳男在湳雅夜市擺攤賣香蕉煎餅，在金錢上應無問題，從未有債務糾紛或預支薪水的情況，但警方初步調查起因疑似債務糾紛，循線逮捕5名涉案的年輕人，其中21歲吳姓主嫌在投案後自稱整起事件都是他幹的，還瞎扯死者陳男欠他3萬元房租，但警方認為案件並不單純。

▼陳男還花了6萬醫藥費領養一隻斷腿小狗 。（圖／當事人提供）

陳男的女友受訪時表示，去醫院時看到男友被打到全身瘀青，腿部被刀刺都是血，讓她當場痛哭。她回憶，2人交往這5個月，陳男相當有愛心，還一起去把一隻斷腳的狗領養回家，花了6萬多元的醫藥費，因為媽媽乳癌三期，為了分擔家計，受僱在湳雅夜市的香蕉煎餅攤子工作，「我們想要創業，還試做新產品，沒想到人就走了，我會接下他的攤子」。

女友哽咽回憶當天「寶貝，你感冒不舒服可以在家睡覺，我等一下幫你買藥回來」，沒想到，這段話成了陳男最後遺言。女友進一步表示，男友跟主嫌吳男原本就是朋友，幾乎每天都會來找男友抽菸聊天；事發後我看了監視器，一群人拿刀把男友押走，開車的就是他！他跟警察說欠他3萬元房租？根本沒這件事，後面一定有人指使，希望司法能還給他男友一個公道。

▼陳男很有愛心，喜歡小動物 。（圖／當事人提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！