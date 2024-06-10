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社會 社會焦點 保障人權

19歲男遭痛毆丟包不治　21歲主嫌：都我幹的...瞎掰死者欠房租

▲▼21歲吳姓主嫌一肩扛下，自稱是他幹的 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲21歲吳姓主嫌一肩扛下，自稱是他幹的 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市板橋區一名19歲男子，10日凌晨遭人痛毆丟包信義路巷弄內，緊急送醫後仍因傷重不治。警方獲報後循線逮捕5名涉案犯嫌，有幫派背景的21歲吳姓主嫌到案後一肩扛起罪責，稱整起事件都是他幹的，其餘4人避重就輕，都說是去看熱鬧，吳還鬼扯死者欠他3萬房租。

警方初步了解，陳男生前在板橋湳雅夜市擺攤販售香蕉煎餅，他疑似是出門買消夜時遇上仇家，遭狂毆一頓後丟包在位於信義路的宿舍門口，被發現時已無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院搶救，但仍因傷重宣告不治。

▲▼涉案的5人被逮捕到案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼20歲江男、王男、21歲林男、22歲周男等4名犯嫌對案情避重就輕。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼涉案的5人被逮捕到案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

21歲吳姓主嫌（天道盟成員）則於10日上午11時許，自行開車到頭份分局尖山派出所投案，並由員警押送返回板橋分局。吳男到案後一肩扛起全部罪責，並瞎扯死者欠他3萬元房租，但死者生前住在老闆提供的宿舍，至於20歲江男、20歲王男、21歲林男、22歲周男等4名犯嫌，對案情避重就輕，都稱是去看熱鬧。警方初步調查，全案起因疑似是債務糾紛引起，至於詳細犯案動機、經過，仍有待進一步調查釐清。

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