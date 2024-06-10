19歲男遭「狂毆丟包巷弄」送醫亡！21歲主嫌投案了　疑債務糾紛奪命

▲陳男被一輛轎車載到巷弄內丟包。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區一名19歲陳姓男子，10日凌晨被人發現倒臥信義路一處巷弄內，經緊急送醫搶救過後，仍不幸宣告不治。警方獲報後，初步將涉案犯嫌逮捕到案，另外，21歲吳姓主嫌則是於10日上午11時許自行投案。

警方10日凌晨3時許接獲報案，信義路150巷有一名19歲陳姓男子疑似遭到毆打，並遭一輛自小客車載到該處後丟包，人已無呼吸心跳。據了解，陳男生前在板橋湳雅夜市擺攤販售香蕉煎餅，他疑似是出門買消夜時遇上仇家，遭狂毆一頓後丟包在位於信義路的宿舍門口。

▲新北19歲男遭狂毆後丟包巷弄內，經緊急送醫搶救宣告不治，犯嫌到案。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方獲報到場，趕緊將人送往醫院搶救，並於現場拉起封鎖線進行採證，陳男經搶救過後，仍因傷勢過重宣告不治。警方調閱附近監視器畫面以車追人，於3小時內逮捕20歲江男、20歲王男、21歲林男、22歲周男等人到案。

至於21歲吳姓主嫌則於10日上午11時許，自行開車到頭份分局尖山派出所投案，現正由員警押送返回板橋分局。警方初步調查，全案起因疑似是債務糾紛引起，至於詳細犯案動機、經過，仍有待進一步調查釐清。