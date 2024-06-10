入住3晚詭夢「馬尾小女孩」！　租客床底竟拉出同款洋娃娃

▲原PO夢境和現實詭異重疊。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張靖榕／綜合報導

一名老家在花蓮的網友因為出外工作，先前租了一間房門對著樓梯的房間，入住前還特地裡裡外外打掃2遍，將前租客的東西丟得一乾二淨。他稱沒想到入住後連續3天晚上，都有一個10歲左右的小女孩入夢，把事情跟房仲說，卻看到對方面露吃驚，之後姐姐還在他的床底下找到和夢裡外型一模一樣的洋娃娃，嚇得他趕緊搬出去。

原PO在靈異公社發文，他稱這是個人親身經歷，身為花蓮人的他，2年多前因為外出工作必須在外地租屋，原本也是偏不信這方面事情的人，但租完房子後發生了變化。

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原PO表示，他租處所在的房子屬於地透天的，房間布局就是簡單的一張床、一間洗手間，但床的擺放位置正對著門，而門打開就是對著樓梯。原PO說剛入住時就把房間徹底打掃了2遍，把之前租客留下來的所有東西都丟掉，清潔不放過任何一個角落。

「第一天睡覺的時候就夢到小女生大概就10歲左右，一直看著我」，原PO說在夢裡問話，穿連衣裙、綁雙馬尾的小女孩只是直直看著他也不說話，起初以為這沒有什麼奇怪，但到了第二天還是同個小女孩入夢，於是他問房仲怎麼會有這種事，對方只回「黑白講」，但當下感覺房仲有所隱瞞，因為面露吃驚的神情。

原PO說第三天還是同樣的夢，那晚也睡不著，天一亮就打電話給姐姐。姐姐開車帶著一張符來找他，讓他帶在身上先去上班，之後姐姐幫他打掃房間時，竟然在床底下摸出一個綁雙馬尾、穿連衣裙的洋娃娃，就和原PO夢中小女孩的打扮一模一樣，「奇怪的是，我剛搬進去的時候自己打掃了2遍 床底也沒有發現任何東西，然後姊姊去幫我打掃竟然發現了這個。」

原PO嚇得第一時間把東西都搬走，找人幫忙收驚，「那次真的有被嚇到，現在想起來都會害怕。」

網友紛紛留言，「沒害你或嚇你的，只是靜靜的看著你的話，就是地基主」、「沒壓床，沒嚇你，還好吧」、「建議住進租屋前先淨屋」、「感覺那小女孩沒有惡意，拜一下地基主或許有效」、「感覺是你這陣子運比較差」。