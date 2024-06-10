獨／萬華房東死狀慘！伸手擋菜刀「雙臂全是傷」…頭蓋骨也被敲碎

▲陳男今被帶到殯儀館，由檢察官進行訊問。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市萬華區9日下午2時許發生一起兇殺案，警方初步調查，68歲的陳姓男子與二房東78歲顏男因欠租問題發生口角，陳男竟憤而持刀砍殺顏，導致其臟器外露當場死亡。據了解，死者全身多處都有刀傷，臉部被砍到面目全非，雙手也有多處刀傷，疑似伸手抵擋菜刀攻擊所留下；且死者後腦杓頭骨碎裂，推測疑遭陳嫌持刀柄猛敲。

警方調查，陳嫌與死者顏男為租客、與二房東關係，但2人因積欠2萬元租金一事而有嫌隙，昨下午雙方再度因租金發生口角，陳嫌竟氣憤持菜刀追砍顏男，導致顏全身多處刀傷、血濺滿地，且臟器外露，待警消趕抵現場時，已經明顯死亡。

▲死者兒子、前妻、女兒到殯儀館相驗，檢察官詢問完後隨即離開。

陳嫌在殺人後隨即逃離現場，搭乘火車南下到新竹城隍廟，隨後自覺難逃法網，因此在廟前超商向店員借電話，主動向新竹第一分局報案，並蹲在路邊等待，員警到場詢問時，陳男面無表情，做出「揮砍」的動作，支吾地自首說「我…殺…房東」，馬上被警方帶回。

今(10日)檢警相驗顏男遺體，陳嫌隨後也被帶到殯儀館。據了解，死者被發現時倒臥在廚房門口，臟器外露、面目全非，身體、臉部、雙手都是刀傷，其中手臂的傷勢疑似是要抵擋陳嫌的菜刀攻勢所留下，且死者後腦杓頭蓋骨碎裂，推斷應該兇嫌當下殺紅眼，持刀柄猛敲死者後腦所致。詳細死因還有待檢方進一步相驗釐清。