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新光人壽傑仕堡疑涉弊　前董座吳東進遭檢調約談帶走

檢調今依違反保險法等罪，以被告身份約談吳東進等人到案說明。（本刊資料照）

▲檢調今依違反保險法等罪，以被告身份約談吳東進等人到案說明。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

新光集團前董座吳東進上月重出江湖接下旗下大台北瓦斯董事長後，檢調懷疑新光人壽投資的新光傑仕堡疑涉及不法，今（11日）依違反保險法等罪，以被告身份約談吳東進等人到案說明。

全案由新北檢指揮調查局兵分多路搜索及約談，專案小組掌握，新壽在新北首善之區，即交通網絡密集的板橋精華地帶「新板特區」，打造「傑仕堡有氧園區」， 以「全齡共享」為目標，導入集團資源，包括醫療、保全、以及傑仕堡商旅專業的酒店式管理服務。

本刊調查，該園區設有頂級酒店式寓所「新光新板傑仕堡」及傑仕堡有氧酒店、健身俱樂部、餐廳、美容會館、新光健檢與新光音樂廳等多元設施，但在興建規劃過程遭人檢舉涉及工程經費灌水舞弊。

由於涉及圖利，加上新壽屬於保險業，就連租賃業務都受金管會嚴格規範，專案小組連月來鴨子划水查案，今同步執行搜索，消息傳來，震驚各界。

此外，吳東進的長女吳欣盈曾任立委，今年又與柯P搭檔競選正副總統，新光集團也捲入台北市士林科學園區開發弊案疑雲，正由北檢偵辦中，如今，吳東進爆出新案遭新北檢調率先約談，真相有待司法查明。


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