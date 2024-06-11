快訊／馬拉威副總統墜機罹難！　總統證實：機上10人「無人生還」

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬拉威副總統齊里瑪（Saulos Chilima）、前第一夫人薩尼爾（Shanil Dzimbiri）其他8人10日搭乘一架軍機，飛往北部出席前官員葬禮，途中因天氣惡劣失聯，當局連夜搜救後已尋獲機體殘骸。事發第二天，馬拉威總統稍早召開記者會證實，機上10人無人生還。

BBC報導，馬拉威總統查奎拉（Lazarus Chakwera）11日召開記者會表示，國防軍司令通知他，飛機尋獲時已完全被毀，機上無人生還，搜救行動已經結束，他深感悲痛與遺憾，向人民報告這起可怕悲劇。

▲ 齊里瑪及妻子瑪麗9日從南韓返國下機身影。（圖／志影像／美聯社）

此前外媒報導，齊里瑪一行人搭乘國防軍軍機，當地10日上午9時17分自首都里朗威（Lilongwe）起飛，原定代表政府前往參加3天前去世的前司法部長桑巴拉（Ralph Kasambara）葬禮，飛行時間約1小時，卻未照計畫降落北部的姆祖祖國際機場（Mzuzu International Airport）。

政府聲明指出，總統派出國家及地方單位搜救，當天下午已將可能的墜機地點縮小至半徑6英里（近10公里）範圍，入夜後軍警持續以車輛或步行搜索，但北部地區森林茂密，增加救援難度。政府也向南非鄰國請求援助，並和美國、英國、挪威及以色列官員合作，尋求技術支援。

現年51歲的齊里瑪10年前投身政壇前是電信業高層，2022年曾捲入貪污醜聞，因涉嫌收受回扣被反腐敗機構逮捕，他則堅決否認有任何不當行為。法院今年5月撤銷所有指控，但未說明理由。

齊里瑪被看好在2025年總統大選出線，和查奎拉曾是競爭對手，2019年因違規行為在選舉中落敗後組成搭檔，提出異議後成功翻轉結果，獲得司法單位有利裁決，2020年在第二輪投票中勝出。