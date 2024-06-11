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衝浪飄到無人海灘！男用岩石砌「HELP」大字　直升機峭壁降繩神救援

▲▼美國一名風箏衝浪玩家飄到無人海灘後，用岩石砌出「HELP」大字獲救。（圖／翻攝自X）

▲美國一名風箏衝浪玩家飄到無人海灘後，用岩石砌出「HELP」大字獲救。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國北加州一名男子在玩風箏衝浪時，意外飄到了一座無人海灘。求助無門的他靈機一動，利用岩石拼出「HELP」（救命）字樣，被經過的私人直升機發現並報警，才順利獲救。

據《紐約郵報》報導，這起事件發生在聖荷西（San Jose）西南方約25英里的達文波特海灘（Davenport Beach）。9日上午，一架私人直升機在空中發現海灘上出現「HELP 」的求救訊號，於是立即撥打911報警求助。

原來，這名男子是在玩風箏衝浪時，意外飄到了一座無人海灘，在無法回到陸地的情況下，這名男子只好碰運氣，利用岩石求救。

從加州聖馬刁-聖克魯斯消防隊發布的影片可見，男子受困的海灘緊鄰峭壁，地形十分複雜，因此直升機無法安全降落。最後，救援人員只能採用旋停、放下繩索的方式，將男子吊到安全地帶，才成功將男子救回，整趟過程十分驚險。

報導稱，這名男子並未受傷，僅需要協助返回陸地。媒體目前暫時還不清楚他究竟在海灘上受困了多久，但他顯然善用了有限的資源，發出了有效的求救訊號。

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