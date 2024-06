衝浪飄到無人海灘！男用岩石砌「HELP」大字　直升機峭壁降繩神救援

▲美國一名風箏衝浪玩家飄到無人海灘後,用岩石砌出「HELP」大字獲救。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國北加州一名男子在玩風箏衝浪時,意外飄到了一座無人海灘。求助無門的他靈機一動,利用岩石拼出「HELP」(救命)字樣,被經過的私人直升機發現並報警,才順利獲救。

據《紐約郵報》報導,這起事件發生在聖荷西(San Jose)西南方約25英里的達文波特海灘(Davenport Beach)。9日上午,一架私人直升機在空中發現海灘上出現「HELP 」的求救訊號,於是立即撥打911報警求助。

原來,這名男子是在玩風箏衝浪時,意外飄到了一座無人海灘,在無法回到陸地的情況下,這名男子只好碰運氣,利用岩石求救。

A kite surfer was rescued off a beach south of Davenport Landing after being stranded. He used rocks on the beach to spell out the word “HELP.” He was spotted by a private helicopter who then called for well, help! #CaWx @sccounty (MORE ) #California pic.twitter.com/wpUbTDlis6