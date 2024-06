17歲少年拿氣槍去退貨！警衛叔誤會他搶劫　「連開多槍」當場擊斃

▲一名17歲少年拿著故障的氣槍去退貨時,卻被人懷疑要搶劫,而被當場擊斃。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

美國51歲男子邁爾斯(Aaron Brown Myers)日前因誤會一名17歲少年想搶劫,而在西雅圖郊區Renton的Big5體育用品店外,對少年與友人發動襲擊,當場將少年槍殺。如今,這名衝動的男子被控犯有二級謀殺和人身攻擊罪。

據ABC報導,法庭文件顯示,事發當時,正在停車場等兒子上武術課的邁爾斯,見到17歲的受害者與2名友人持槍走向體育用品店Big5。過去曾擔任武裝保安的邁爾斯,認為這幾名少年可能想要搶劫,於是他拿著一把半自動手槍,走近這幾名少年,命令他們舉起雙手。

