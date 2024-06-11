17歲少年拿氣槍去退貨！警衛叔誤會他搶劫　「連開多槍」當場擊斃

▲一名17歲少年拿著故障的氣槍去退貨時，卻被人懷疑要搶劫，而被當場擊斃。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國51歲男子邁爾斯（Aaron Brown Myers）日前因誤會一名17歲少年想搶劫，而在西雅圖郊區Renton的Big5體育用品店外，對少年與友人發動襲擊，當場將少年槍殺。如今，這名衝動的男子被控犯有二級謀殺和人身攻擊罪。

據ABC報導，法庭文件顯示，事發當時，正在停車場等兒子上武術課的邁爾斯，見到17歲的受害者與2名友人持槍走向體育用品店Big5。過去曾擔任武裝保安的邁爾斯，認為這幾名少年可能想要搶劫，於是他拿著一把半自動手槍，走近這幾名少年，命令他們舉起雙手。

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Off-duty security guard Aaron Brown Myers, 51, shot dead teen he mistakenly believed had gun to rob store #Securityguard #Murder #Violentcrimehttps://t.co/ak5x1c2XiB — raidersfiend (@raidersfiend) June 10, 2024

或許是這3名少年沒有照著邁爾斯的指示行事，加上邁爾斯見到受害者把手伸向褲腰，以為受害者要拔槍射擊，於是便朝著受害少年連開數槍，導致對方當場死亡，而邁爾斯也被立即逮捕。

事後，2名倖存少年表示，受害少年手上的槍其實只是一把低功率的仿製槍。它可以發射非金屬彈丸，但他們當時之所以持槍走到Big5，是因為3人之前在樹林裡玩射擊時，發現氣槍故障了，所以才要拿槍去Big5退貨，不料受害少年卻因此丟命。

Prosecutors: Man charged for killing teen outside Renton BIG 5 'chose to escalate' situation https://t.co/sF653QGZnV — KING 5 News (@KING5Seattle) June 10, 2024

根據警方證詞，邁爾斯透露，他過去曾目睹當地發生了許多犯罪事件，加上事發當時，他認為自己沒有時間報警，並覺得有責任阻止這些青少年傷害無辜的人，所以才會貿然行事，不過案發現場的監視器畫面卻與邁爾斯的部分陳述相矛盾。

現場畫面顯示，邁爾斯在事發時迅速地接近幾名青少年，還在強迫其中一人趴在地上後，跨騎在他身上，並用槍指著另一名青少年。與此同時，受害者是在舉起手，但將一隻手放在腰部時，突遭邁爾斯多次開槍致死。基於這些證據，檢察官認為，檢方有足夠理由以二級謀殺罪起訴邁爾斯。

受害者的父親在接受媒體採訪時，表示他對此事感到極度悲痛，無法多談，而華盛頓警方則指出，警方不會在調查完成前公開此案的監視器畫面。