桃園市長盃龍舟賽　龍王組冠軍大溪區隊二連霸破紀錄

▲桃園市長盃龍舟賽，龍王組冠軍大溪區隊二連霸。（圖／邱聰寶提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽」10舉行閉幕式。龍王組冠軍由大溪區隊二連霸，更是拿下百秒內抵達終點的佳績，打破歷年龍舟賽紀錄。市長張善政出席頒獎典禮表示，期待各參賽隊伍持續鍛鍊，明(114)年再創佳績。

張善政表示，歷經3天精彩且激烈的賽事，龍潭陂塘龍舟賽於10日順利落幕，今（113）年共有 137 支隊伍參賽，每支隊伍皆充分發揮潛能， 龍潭區公所表示，今年來自不同區域的隊伍，一同競爭總金額高達183萬元的競賽獎金，其中里別組由龍潭區中興里奪得冠軍；龍王組冠軍為大溪區隊，其餘各項競賽成績，可至「2024 龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽系列活動」活動官網（網址：https://2024longtan.tw/）或龍潭區公所官網（網址：https://www.longtan.tycg.gov.tw/）查詢。

包括立委呂玉玲、市議員徐玉樹、張肇良、張秀菊、陳韋曄、舒翠玲、詹江村、劉熒隆、錢龍、市府民政局長劉思遠、警察局長吳坤旭、環境管理處長張書豪、消防局副局長鄭安平、龍潭區長黃世琪、大溪區長徐景揚、蘆竹區長李岳壇、平鎮區公所主秘游成煜及龍元宮主委林錦浪等均一同出席閉幕式。