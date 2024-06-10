蟲迷快來！「獨角仙走繪」近距離觀察　還有限定「甲蟲北鼻鬆餅」

▲「獨角仙森林走繪」除了可走入森林，近距離觀察野生甲蟲並創作，更有期間限定「甲蟲北鼻鬆餅」可品嚐！（圖／雄獅想像力製造所提供）

記者林育綾／綜合報導

蟲迷一定要衝！因應暑假到來，雄獅文具「想像力製造所」舉辦「來吧，蛹者！獨角仙森林走繪」活動好評回歸，自6月15日～7月7日展開，除了可走入森林，近距離觀察野生甲蟲的生活，還能創作屬於自己獨一無二的甲蟲作品，更有期間限定「甲蟲北鼻鬆餅」可品嚐！

為了推廣藝術教育， 雄獅文具在2020年成立「想像力製造所」，秉持「想像力就是你的超能力」的創玩精神，結合場館內的五感創作課程，讓孩子盡情探索、實驗、創造更多不同的可能性。

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▲維持原始自然生態的30年樹林，有天然甲蟲棲息於此。（圖／雄獅想像力製造所提供）



由於重視環保，雄獅位於桃園擁有一片維持原始自然生態的30年樹林，也有天然甲蟲棲息於此，特別舉辦「來吧，蛹者！獨角仙森林走繪」，跟著生態導覽老師，理解獨角仙的習性與一生，一同走入戶外園區，穿梭林中，近距離觀察野生甲蟲生活的姿態。藉由觀察與理解，再由美學老師引導，創作出屬於自己獨一無二的甲蟲作品。

▲▼藉由觀察與理解，再由美學老師引導，創作出屬於自己獨一無二的甲蟲作品。（圖／雄獅想像力製造所提供）



除次之外，還有期間限定「甲蟲北鼻鬆餅」，美味可口的鬆餅搭配「雞母蟲造型餅乾」點綴，蟲迷們不可錯過。活動期間也推出渴望會館住宿方案，凡購買住宿套票，就送myFirst Camera 3 雙鏡頭相機一台，價值2680元，讓更多人留下童年專屬的夏日記憶。