蔡英文懷念貢寮阿嬤「又大又餡多」香粽　20年GATT上衣變居家睡衣

▲前總統蔡英文分享照片懷念之前端午節，都會跟貢寮阿嬤們一起包粽子，她今年不便前往，就在家PO自己穿著GATT居家服吃粽子的照片。（圖／蔡英文臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

從2010年開始，前總統蔡英文跟貢寮阿嬤結緣，每年端午節就會到貢寮跟阿嬤們一起包粽子；不過，今年蔡英文卸任，貢寮阿嬤們年事已經，不便前往探視，改透過社群發照片，懷念阿嬤們「又大又餡多」的香粽。特別的是，蔡英文放上一張穿「關稅暨貿易總協定」GATT綠色上衣的照片，這是她20年前擔任談判代表的衣服，有紀念意涵，如今已是她的居家服。

蔡英文從2010年開始，認識一群貢寮阿嬤，她每年的端午節，幾乎都會抽空到貢寮跟阿嬤們一起包粽子。蔡英文說，記得跟阿嬤們初次見面，她們盛裝打扮，讓她印象非常深刻，「我也還記得，她們像自己的媽媽一樣，在一旁細心教我傳統的包粽手法，看看我每一次去有沒有進步」。

在2021年，全球新冠疫情爆發，蔡英文不方便前往貢寮探視，就透過視訊電話跟一位96歲的貢寮阿嬤通電話，當時蔡英文特別關心阿嬤施打疫苗的狀況，並透過這次的互動，提醒國人，特別是國內的長輩都要去施打疫苗，讓社會比較安心。

不過，今年物是人非，蔡英文卸下總統職務，本來確實也有打算端午節再前往貢寮拜訪阿嬤們，不過阿嬤們年事都已高，初步關心後便不前去打擾，則是改透過社群發照片懷念阿嬤們「又大又餡多」的香粽。

蔡英文表示，她要謝謝貢寮阿嬤們，過去對她長期以來的支持，也讓她有機會共同創造這麼難忘的回憶，「今年沒去包粽子，就跟大家分享我在家吃的粽子吧！祝大家佳節愉快」！

特別的是，蔡英文分享今年自己在家吃粽子的照片，她又穿上印有「GATT」字樣的綠色上衣。這件衣服，是她過去參加「關稅暨貿易總協定」（GATT）的衣服。蔡英文在1980年代後期，開始參與台灣對外的經貿談判，尤其是從1990年到2002年台灣加入關貿總協定（GATT）、世界貿易組織（WTO）過程中，她擔任談判顧問（1992-2000），在第一線參與關鍵談判。

▼前總統蔡英文分享照片懷念之前端午節，都會跟貢寮阿嬤們一起包粽子。（圖／蔡英文臉書）

