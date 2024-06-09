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女艦長遭拔官！　聖安東尼奧級兩棲艦換艦長

▲▼美軍聖安東尼奧級兩棲運輸艦「薩默塞特號」（LPD 25）前艦長布蘭特上校（Michel Brandt）。（圖／美國海軍）

▲索美塞特號前艦長布蘭特（Michel Brandt）。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美軍聖安東尼奧級兩棲運輸艦「索美塞特號」（USS Somerset ,LPD 25）艦長布蘭特上校（Michel Brandt）6日遭解除職務，海軍未說明詳細狀況，僅提到「領導能力讓船員失去信心」。

美國海軍7日發布新聞稿指出，第七遠征打擊群（ESG 7）指揮官史東少將（Christopher Stone）發布人事命令，解除布蘭特艦長的職務，並由羅賓遜上校（Tate Robinson）擔任臨時艦長，直到正式人員到位。

美國海軍未說明確切原因，僅強調艦長需遵守最高標準的專業操守、責任感、可靠性和領導力，當未能達到這些標準時，將對其追究責任。布蘭特將被調任至美國太平洋艦隊海軍水面部隊司令部。

布蘭特海上服役經驗豐富，曾在巡洋艦（CG 47）、史坦尼斯號航母（CVN 74）、導彈護衛艦（FFG 55）、企業號航母（CVN 65）、濱海戰鬥艦（LCS 1、LCS 3）、羅斯福號航空母艦（CVN 71）上值勤；獎項包括優異軍功勳章、國防部傑出服務勳章、傑出服務勳章、海軍嘉獎勳章、海軍成就勳章等。

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