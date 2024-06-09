以色列人質營救「衝上直升機」畫面曝光　美國提供情報協助

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列8日成功從哈瑪斯手中救出4名人質，軍方釋出這場營救行動的空拍畫面，可見一行11人衝上直升機後，安全返家。以色列宣稱事前為此籌備數周之久，讓士兵接受高強度訓練，美國官員透露，美方有提供情報及後勤支援協助救人。

福斯新聞、紐約時報報導，以色列人質救援行動是在開始之前才取得最終階段批准，在軍情機構部門的協助之下，以色列鎖定加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）的兩棟建築物展開突襲。

當時以色列先得知25歲的阿加瑪尼（Noa Argamani）就在紐瑟拉特市場附近一棟建築物內，後來接到更多情資，才曉得另外3名人質在同區域的另棟建築物。這兩棟建築距離約650英尺（約198公尺），以軍決定同步進攻2處地點，避免哈瑪斯看到其中一邊被突襲後殺害另個地點人質的可能性。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，當日救援行動命令在上午11時下達，25分鐘後開始行動，以色列士兵與建築物內的警衛交火。以軍離開建築物時遭開槍與火箭推進榴彈（RPG）攻擊，車輛受困，直到其他部隊前來救援才逃出。

EXCLUSIVE FOOTAGE from the helicopter that brought Noa back home from Hamas captivity: pic.twitter.com/PQypAUwRba — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2024

▲以色列軍方公布阿加瑪尼（Noa Argamani）獲救畫面。

以軍最終順利營救4名人質，帶著一行人搭乘2架直升機離開，除了阿加瑪尼，21歲的梅爾（Almog Meir Jan）、27歲的柯茲洛夫（Andrey Kozlov）與40歲的齊夫（Shlomi Ziv）也獲救。依據以軍公布的營救行動畫面，當時一行11人朝直升機所在位置奔跑，待全員上機之後，直升機把他們轉移至安全地點。

以色列軍方耗時數周籌備這場營救行動，士兵們在據傳關押人質的建築模型接受密集訓練，直到最後一刻高層才決定展開行動。

美國透露，身在以色列的美國解救人質專家有提供情報及其他後勤支援，協助以色列展開營救。以色列國防部高層指出，在開戰之後，美國與英國的情報收集分析小組就來到以色列，協助以色列情報機構收集分析人質相關訊息。

▼以色列成功營救4名人質。（圖／路透）