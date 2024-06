以色列人質營救「衝上直升機」畫面曝光　美國提供情報協助

記者詹雅婷/綜合外電報導

以色列8日成功從哈瑪斯手中救出4名人質,軍方釋出這場營救行動的空拍畫面,可見一行11人衝上直升機後,安全返家。以色列宣稱事前為此籌備數周之久,讓士兵接受高強度訓練,美國官員透露,美方有提供情報及後勤支援協助救人。

福斯新聞、紐約時報報導,以色列人質救援行動是在開始之前才取得最終階段批准,在軍情機構部門的協助之下,以色列鎖定加薩中部紐瑟拉特(Nuseirat)的兩棟建築物展開突襲。

當時以色列先得知25歲的阿加瑪尼(Noa Argamani)就在紐瑟拉特市場附近一棟建築物內,後來接到更多情資,才曉得另外3名人質在同區域的另棟建築物。這兩棟建築距離約650英尺(約198公尺),以軍決定同步進攻2處地點,避免哈瑪斯看到其中一邊被突襲後殺害另個地點人質的可能性。

以色列軍方發言人哈加里(Daniel Hagari)表示,當日救援行動命令在上午11時下達,25分鐘後開始行動,以色列士兵與建築物內的警衛交火。以軍離開建築物時遭開槍與火箭推進榴彈(RPG)攻擊,車輛受困,直到其他部隊前來救援才逃出。

EXCLUSIVE FOOTAGE from the helicopter that brought Noa back home from Hamas captivity: pic.twitter.com/PQypAUwRba