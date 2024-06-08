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花蓮阿美族捕魚祭6／8登場！　祈求豐收人平安

▲▼花蓮市長魏嘉彥走訪阿美族部落參與捕魚祭活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉彥（前排左一）走訪阿美族部落參與捕魚祭活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市阿美族捕魚祭8日起登場，市長魏嘉彥一連前往磯固、新夏和達蘇達蘇湳等部落，陪同族人參與祭典，也頒贈禮金，祝福部落年年平安豐收。

▲▼花蓮市長魏嘉彥走訪阿美族部落參與捕魚祭活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

阿美族部落多半臨海或靠近溪流，因此捕魚、以海洋為食也成為文化裡重要的一環，每年在豐年祭前，各部落總會辦理捕魚祭來感謝海神以及天地神靈，由頭目帶領族人舉杯灑酒祭祀，也祈禱祖靈庇佑漁獲、稻穀豐收及族人平安。

▲▼花蓮市長魏嘉彥走訪阿美族部落參與捕魚祭活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼活動中有的部落透過陸地撒網競賽，讓族人重新練習撒網動作，產生不少趣味。

魏嘉彥表示，雖然族人的生活型態隨著都市發展而有改變，但是傳統的技藝與文化不能忘，感謝各部落頭目每年堅持透過祭典，帶領大家認識傳統漁具並練習撒網，也在其中展現阿美族敬老尊賢長幼有序的美德，花蓮市公所會持續支持各部落辦理各項祭儀活動，將文化永續傳承。

▲▼花蓮市長魏嘉彥走訪阿美族部落參與捕魚祭活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

撒網儀式後，活動正式開始，有的部落透過陸地撒網競賽，讓族人重新練習撒網動作，產生不少趣味；有的部落則透過融合傳統與創新的烹飪方式，以美味的魚料理擄獲族人的心。

▲▼花蓮市長魏嘉彥走訪阿美族部落參與捕魚祭活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼有的部落透過融合傳統與創新的烹飪方式，以美味的魚料理擄獲族人的心。

花蓮市公所在市民代表會的支持之下，年度編列預算補助各阿美族部落辦理捕魚祭、豐年祭及狩獵祭等三大節慶，就是希望透過歲時祭儀與各項活動凝聚族人情感，也鼓勵更多年輕人回到家鄉部落參與運作，投身相關事務也傳承族群文化。

▲▼花蓮市長魏嘉彥走訪阿美族部落參與捕魚祭活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

除今日登場的三個部落捕魚祭外，其餘部落捕魚祭辦理時程，9日有巴爾巴爾蘭部落及撒固兒部落；15日有嘎尼按部落、達固部灣部落、根努夷部落、拉署旦部落和幾可普部落；16日吉寶竿部落，22日則有大本部落捕魚祭壓軸登場。
 

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