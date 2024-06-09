別讓MBTI測驗結果定義你的人生　雪力《內在自癒》找到前進的破關鑰匙

文／女子學

近幾年，MBTI 16人格測驗在韓國爆紅，無論是在求職履歷、交友軟體還是戲劇綜藝中都經常被提及，就連許多當紅韓星與團體也為之著迷。而若要說在台灣最具代表性的MBTI推手，絕對不能不提到雪力Sherry（夏瑄澧）。

雪力於兩年前成立YouTube頻道《Sherry’s Notes 雪力的心理學筆記》，身為MBTI的授證分析師的她因緣際會之下發現觀眾對於MBTI議題頗感興趣，就此展開一系列關於MBTI的知識影片分享，也在去年出版了第一本書《MBTI 我，和我的使用說明書》，希望透過介紹MBTI中的16型人格，告訴大家每一個人的特質都是有價值的，都是世界珍貴的禮物！

▲從前雪力並不認為自己適合成為公眾人物，疫情期間開始經營 YouTube 頻道，意外發現另外的才華。（圖／雪力提供，下同）

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不只是MBTI，別讓測驗結果定義你的人生



MBTI是一種以榮格理論為基礎，用4個光譜傾向組成的16種人格類型評量，讓我們了解自己天生的傾向是「E－散焦向外」或「I－向內聚焦」、獲取訊息靠「S－感官細節」或「N－推理全局」、做決定時是偏「T－理性思考」或「F－情感同理」，以及執行決定時會「J－按部就班」或「P－靈活應變」，每一個人所評量出來的答案會受到不同的成長背景、經歷不一樣的人事物而有所影響，並非絕對。

然而，很多人在測完MBTI時都會納悶：「然後呢？我知道自己的MBTI類型又如何？」雪力老師分享，她是在中年遇到人生重大低潮時開始深入探究MBTI的，這項自我探索工具讓她明白自己的盲點，開始學習如何讓自己變得更完整，因此，她決定提筆寫下第二本書《內在自癒》 。

藉由MBTI梳理盲點，重新詮釋過去的經驗



如果說《MBTI 我，和我的使用說明書》是一本如同慈母般的書，那麼新書《內在自癒》絕對是一本宛如嚴父般的存在，提醒我們：嘿，別一直卡在MBTI的結果，接下來該往前走了！在《內在自癒》這本書中主要分成三大部分：「現在」、「過去」和「未來」，先透過覺察自己現在的狀態，再從過去中挖掘可能的蛛絲馬跡，最後創造想要成為的人生。

這條路徑雪力親身走過，她曾經熱衷研究紫微斗數，遇到挫折就去算流年命盤，總覺得自己的不順利是命運造成的，為什麼老是付出不得回報、事事不順？直到近中年，做了很多測驗評量與自我覺察，才發現自己活了一半歲數，原來過去似乎誤解了自己，也發現許多關係其實是自己共創出來的。

身為ENTJ的她在職場上總是效率目標導向，經常覺得自己在組織裡扮演著辛苦工作的角色，拼了命地做，不僅不一定會被欣賞，反而還踩到別人的底線。「從前我可能會認為是同事看不到我的價值，或是他們很小氣怕我搶了他們的風頭。」

雪力接著說：「之後我才發現我一個人衝衝衝，覺得這是為了公司好，大家一定會喜歡，也沒去問別人的進度，反而因為人家沒有成果，就假設他沒有做，殊不知道其他人可能還在努力醞釀中」，明明想要整個團隊好，最後卻搞得分崩離析，而且這類型的事件一而再再而三的發生，「有沒有可能是自己的責任？」她反思。

認清關係是共創而來，拿回人生劇本主導權

當我們在訴說自己的經歷時都有專屬的劇本，同一件事情在不同人的敘事角度中可能有完全不一樣的解讀，因為我們都是故事中的主角，任何想法與決定都可能「共創」劇本的情節。換言之，當我們決定了自己的人生劇本，就會找到符合劇中設定的人物來作為配角，例如：總覺得自己會遇到不好的戀愛對象，就一定會碰上渣男渣女。

「所有的關係都是我們共創來的，共創就是我的態度會影響你對我的態度，你對我的態度也會影響我回應你的方式」，故任何不幸，都可能不是他人獨立的責任，而是自己與周遭環境一起創造而成的。

▲對雪力而言，所谓的自癒是看見與理解自己的傷，然後找到與之共處的模式向前走往真正想要的人生。



這麼說或許有點嚴苛，但雪力解釋：每個人的底線可能因為生長的原生家庭、這一生遇見的人事物而有所不同。如果從小一直處於被比較、批評環境的人，長大後容易自卑膽怯。當被羞辱時，第一時間可能檢討自己的行為，收到道歉後也容易選擇原諒；相反地，若一個人自信心與自我價值認同感比較高時，收到他人的辱罵，可能選擇反擊或是就此劃清界線不再與對方往來。

「我希望大家可以理解，這不是一種責怪，因為之前不是你有意識選擇要被受傷的。」反而是當我們透過覺察逐一梳理這個過程，慢慢就能理解與接受，甚至原諒，這段過程便是《內在自癒》這本書核心討論的「自我療癒」。

不只是短暫的舒壓，而是能夠幫助前進的破關鑰匙



在書寫《內在自癒》的同時，雪力也設計了一本搭配的精裝探索手帳，藉由13組靈魂提問引導大家以「後設認知」的方式洞見自己的人生。「如果不能整合自己內在的某個面向，我們會不知不覺地發送不同的訊號給別人，共創出一些自己不想要的關係」，當意識到自己的遭遇不是宿命，釐清內心真正想要的是什麼，就能使我們從「無力感」中逃出，逐漸找回失去的人生主導權。

雪力強調：「受傷不一定需要痊癒，但需要理解和看見受傷的地方，這樣下次遇到同樣的事情時，我們才可以找到新的策略應對，改寫自己的人生劇本。」或許大家在初讀《內在自癒》時會感到精深，在撰寫手帳時也可能數度難以下筆，但在現今心靈勵志書籍比比皆是的年代，比起給大家一碗當下看了好過的療癒心靈雞湯，雪力更希望的是提供一把能夠實質幫助前進的破關鑰匙。

所謂自癒並不是沒有傷，我們亦不需要完全康復才能夠往前進。很多身邊的親友都以為雪力在讀懂MBTI、出了《內在自癒》這本書，人生就能從此過得順風順水。但這不是事實，生命中不如意的事不會從此不再發生，在遇到那些不順遂的事情時，她還是會有情緒。最重要的是：當事情發生時，除了被別人以外，能不能學會找到接住自己的方式，這即是雪力推出《內在自癒》搭配手帳的初衷！

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