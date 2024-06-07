　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院覆議7理由民眾黨逐條狠批　黃國昌斥：帶頭造謠令人遺憾

▲行政院長卓榮泰拜會民眾黨，會後總召黃國昌回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院針對國會改革法案提出覆議，並說明7點理由，但遭民眾黨逐條狠批。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院6日院會通過將對國會改革法案提出覆議，並列出7項覆議理由。民眾黨立院黨團7日召開記者會，痛批政院的覆議7原因全是造謠，並逐一破解政院提出的理由。黨團總召黃國昌直言，卓榮泰領軍的行政院所述每一項理由都錯誤，「想不到行政院會也帶頭造謠，令人震驚遺憾」，強烈譴責中央行政機關沒有展現應有的高度和格調。

針對行政院認為「國會改革沒有經過實質討論」，黃國昌表示，法案經過數次專案報告、詢答、委員會、公聽會與黨團協商，院會逐條討論再到表決，「何來沒有實質討論？」反觀民進黨立委動輒人身攻擊、抹黑，提出40次散會動議干擾議事，才是違反民主。

第二，行政院稱質詢總統違憲。黃國昌反批政院不知所云。依照目前憲法增修條文或立法院職權行使法，本來就可以邀請總統到立法院進行國情報告，而且在不明瞭的地方可以提問，何來有混淆雙首長制的問題？尤其總統賴清德選前承諾說總統有義務到立法院來進行國情報告，民進黨不要選前騙票、選後賴皮。

第三，行政院稱國會改革可以「無條件」調查民眾。黃國昌痛斥行政院用不實資訊引起社會恐慌。調查委員會或聽證小組是對事不對人，成立要件嚴謹，要經院會決議，調查對象是相關「議案」或立委相關權責「事項」，多為涉及政府採購案或是承攬政府重大公共建設案的相關人事，才會被邀請到國會聽證以輔助調查，何來「無差別」調查民眾？

黃國昌指出，這次國會改革聽證範圍所通過的內容與2004年釋字585號解釋內容範圍完全一致，釋字585肯認國會擁有調查權及聽證權，立法院得邀集聽證對象，協助立院監督政府的決策過程。

第四，行政院稱國會改革違反程序正義。黃國昌直言，行政院再次不知所云，修法後聽證調查的程序保障包括證人的拒絕證言權以及事後的司法救濟，遠比一般到法院出庭作證的程序保障更高，一般證人到法院出庭作證是沒有律師在場陪同的權利，聽證程序只要經過主席同意，還可以攜帶律師或其他專業的人到場協助，更加強化了對於民眾的程序保障。

第五，行政院說國會改革「無期限」審查人事權。黃國昌指出，國會改革是要求人事審查「不得少於」一個月，何來無期限審查？且修正前的條文也沒有規範審查期限，難道過去立法院審查人事同意權都在空轉嗎？行政院該做的是提出符合社會期待的專業人士，並把資料備妥進行審查才是正道。

第六，行政院稱藐視國會定義不明。黃國昌強調，有關違反配合調查義務的條文，都是從釋字585號來的；要構成藐視國會罪，必須要是公務員就他所知道的重要事項說謊，才會被依法追訴責任，且是由檢察官起訴、法院審判，何來擴大立法院職權之說？

第七，行政院說國會只要「懷疑」官員虛偽陳述就可以課刑責。黃國昌直言，這更是欺天大謊，《憲法》跟釋字585都有寫到，且經過法院判決才可以科以刑責，行政院還把「懷疑」兩字加引號，刻意散播假訊息。黃國昌直指卓榮泰說謊慣犯，曾介入立法院正副院長選舉，說謊被抓包，卓榮泰不要躲在媒體資源背後，透過散播假訊息迷惑整個社會。

副總召黃珊珊表示，國會改革案通過後，全民都在等著看行政院對於法條本身的覆議理由，卻看到通篇造謠，「難道對行政院來說，在國會說實話是窒礙難行嗎？提供資料給國會是窒礙難行嗎？」

幹事長吳春城表示，很驚訝看到現在的行政院水準如此低落，國會改革法案是政院與立院的大事，政院卻如此粗糙處理，充分顯示民進黨的耍賴作為與反改革心態，目前連改革的步伐都還沒邁開，政院就想沒收，是不負責任的反改革作為。

聯訪時媒體問到，國民黨立委表示不會提不信任案，民眾黨主張為何？黃國昌表示，一步一步來，如果覆議案不通過，行政院必須照現行規定接受，屆時卓榮泰要先告訴台灣社會行政院接不接受；且行政院要執行立法院的法律案，卓榮泰屆時也要知所進退。

至於覆議案程序上民眾黨團是否投票團進團出？黃國昌表示，先等覆議理由書送到立法院，目前為止只看到行政院假訊息圖卡，並沒看到覆議理由書；民眾黨不會接受行政院的覆議，民進黨也不用見縫插針；吳春城委員則補充，民眾黨8位委員之前怎麼投，後面就會怎麼投。

民眾黨團主任陳智菡表示，行政院擁有龐大資源，覆議理由應依法論法，展現格局與高度，不應用假訊息、無證據的懷疑主義否定醜化台灣透過民主程序所訂定的法律，否則國家將永無寧日。她呼籲卓榮泰，失了誠信事小，莫不要賠上行政院的公信力。

ET快訊
欠稅823萬坐牢受不了　美魔女企業家吐錢：床太硬不好睡！
張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀
徐若瑄靈堂陪摺蓮花　2度緊抱邱瓈寬
ETF換股！0056增刪各5檔
快訊／「橫濱中華街」大火！　延燒多棟建築
恐怖霸凌！學姊遭國二生扯髮踹頭
快訊／豪大雨狂灌！台鐵軌道淹沒　瑞穗到三民中斷
張學友取消演唱會「一堆人竟急收票」　還加2000收購

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃仁勳輝達設廠「電力是挑戰」　藍議員讚張善政做對1件事

行政院覆議7理由民眾黨逐條狠批　黃國昌斥：帶頭造謠令人遺憾

快訊／傳士官長被霸凌「砸籃子、扔冰水桶」　國防部：同袍間嬉鬧

陳建仁過73歲生日！　許3願望：祈求天主保佑

公務員加班餘數「被吃掉」　卓榮泰允諾改善：立刻請各部會了解

傅崐萁3點聲明嗆　覆議若沒過：卓榮泰負政治責任下台

彰化是AI產業很好落腳處　王惠美：歡迎黃仁勳來吃小吃

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

賴清德引「排球少年」名言　勉勵畢業生「展翅翱翔」

藍提案討16.3億黨產遭封殺　綠委讚青鳥：罷免行動讓藍委不敢亂來

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

黃仁勳輝達設廠「電力是挑戰」　藍議員讚張善政做對1件事

行政院覆議7理由民眾黨逐條狠批　黃國昌斥：帶頭造謠令人遺憾

快訊／傳士官長被霸凌「砸籃子、扔冰水桶」　國防部：同袍間嬉鬧

陳建仁過73歲生日！　許3願望：祈求天主保佑

公務員加班餘數「被吃掉」　卓榮泰允諾改善：立刻請各部會了解

傅崐萁3點聲明嗆　覆議若沒過：卓榮泰負政治責任下台

彰化是AI產業很好落腳處　王惠美：歡迎黃仁勳來吃小吃

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

賴清德引「排球少年」名言　勉勵畢業生「展翅翱翔」

藍提案討16.3億黨產遭封殺　綠委讚青鳥：罷免行動讓藍委不敢亂來

56歲邱淑貞同框女兒沈月！　「零修圖真實狀態」被讚：比女兒美

訪問／邊佑錫訪台「衝超市買水果」　婉拒蓄鬍羞認：我是純情派～

港劇夫妻楊茜堯、羅子溢變叔嫂「保持距離」　要求劇組安排分房休息

爸姓「傅」幫兒取單名太霸氣！老師一叫「全班大笑」超尷尬

陸1324萬人挑戰高考「非最難」　全球錄取率最低在印度「低於1％」

高雄福華再獲評5星飯店！烤鴨買1送1　晶英獲頒環保認證

12星座「風象星座大旺」！水瓶行程滿檔　獅子人緣熱絡

陸軍586旅爆集體霸凌士官長！罵廢物、砸塑膠籃　還將他丟進冰桶

女神賈永婕罕見帶公婆現身　兩女兒也頂逆天長腿盯場

快訊／連日豪雨！台3線嘉義中埔段300K　土石流雙向封閉一小時搶通

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

快訊／北捷20多歲男乘客突失控　捷警隊出動壓制出站

賴清德為何沒有接見「黃仁勳、蘇姿丰」？　他曝背後原因

台灣團赴陸1人遭留置　團員都回家後才放人

ET民調／57.3%民眾支持國會改革法案！　共4成1挺藍白立院表現

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

高金素梅嗆卓榮泰：沒證據就指控「我們習近平」

ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現　大新竹蓋輕軌支持度破7成

于北辰不忍了 ：上電視不能亂講話？ 　 為何要消滅王義川

藍提案討16.3億黨產遭封殺　綠委讚青鳥：罷免行動讓藍委不敢亂來

64%官兵服役4～9年、平均26歲退役　「轉職困難」勸退青年從軍

傅崐萁稱「花東三案」拚7月闖關　柯志恩：我真的無法理解

平緩房價！　內政部：力拼8年百萬租屋計畫如期完成

經濟部長：2條件過關「核三延役」就會做

藍營不滿行政院覆議　綠委喊「歡迎倒閣」

更多熱門

相關新聞

公務員加班餘數「被吃掉」　卓榮泰允諾改善：立刻請各部會了解

公務員加班餘數「被吃掉」　卓榮泰允諾改善：立刻請各部會了解

行政院長卓榮泰今（7日）赴立院備詢，綠委洪申翰質詢時指出，許多輪班輪休公務員、如警消醫護反應，常常加班1個小時又50分鐘，加班餘數沒有併計，導致很多基層人員補休、加班費被吃掉，且有多達81個警消醫護機關加班沒有如實紀錄。卓榮泰則回應，會要求所有部會首長深入了解，並予以改善。

傅崐萁3點聲明嗆　覆議沒過：卓榮泰要下台

傅崐萁3點聲明嗆　覆議沒過：卓榮泰要下台

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

救國團被放生！藍未動員護黨產條例修法　綠成功封殺退回

救國團被放生！藍未動員護黨產條例修法　綠成功封殺退回

2025年仍要非核家園？　卓榮泰：只是目標年限已不在

2025年仍要非核家園？　卓榮泰：只是目標年限已不在

關鍵字：

行政院立法院覆議民眾黨卓榮泰黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

獨／張學友今晚演出取消！　主辦單位證實「曝光原因」

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

輝達台灣分公司新址曝光！　斥29億租10年「5分鐘到饒河夜市」

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面