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午後雷雨開轟！連2天雨最猛　下周高溫飆破32度

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▲鋒面和西南風影響，端午連假天氣不穩定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面在北部海面建立，以及西南風增強影響，端午連假3天天氣不穩定，午後各地防雷陣雨，其中山區和宜花有短延時強降雨，明後天午後雷陣雨較大，端午連假後，下周二到下周五仍受西南風影響，中南部降雨明顯，各地午後有雷陣雨，未降雨空檔溫度暖熱，高溫上看32度以上。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天南台灣有零星降雨，明後兩天水氣增多，西半部不定時有短暫陣雨或雷雨發生；明天鋒面在北部海面建立，同時西南風增強，台灣水氣更為增加，端午連假三天天氣不穩定，下周二鋒面稍北移，但仍持續有西南風水氣移入，中南部天氣不穩定，其他地區午後有雷陣雨。

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劉沛滕進一步說明，今天上午多雲，下午開始各地山區和部分宜花地區午後雷陣雨明顯，山區午後可能有局部大雨，東半部雨勢明顯；由於北方鋒面建立、西南風增強，西半部今天晚上到明天清晨有局部零星降雨，明天午後雷陣雨將更強，西半部有不定時短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨則要留意各地山區、宜花有局部大雨，伴隨短延時強降雨，嚴防山區溪水暴漲、坍方、落石。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天晚上受北部海面鋒面以及西南風持續影響，劉沛滕表示，西半部有不定時降雨，東半部也有局部降雨，整體端午連假期間各地有不定時降雨，尤其午後雷陣雨要留意；下周一降雨跟明天類似，也要留意午後雷陣雨。

端午連假結束後天氣仍不穩定，劉沛滕指出，下周二到下周五仍受西南風影響，中南部降雨較明顯，其它地區大致多雲，午後會有雷陣雨機會，天氣不穩定情況持續比較久，在西南風增強下，中南部有局部降雨外，下周三到下周五東南部留意有局部焚風機會，後續西南風增強，中南部降雨機會高，整體溫度也會上升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度預測方面，劉沛滕表示，周六到下周一天氣不穩定雲量多會有降雨，下周二溫度升高，各地普遍高溫可到32度以上，中南部、東半部可到30度以上，未來一周白天未降雨時溫度暖熱。

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