拜登：美國援烏武器　不能用來「打擊莫斯科、克里姆林宮」

▲拜登在諾曼第登陸80周年紀念活動上發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登6日出席「諾曼第登陸」80周年紀念活動時說，烏克蘭收到的美國援助武器，不能被用來打擊莫斯科與克里姆林宮，僅能用來反擊來自邊境另一端的俄軍砲火。

此前消息指出，拜登悄悄允許烏克蘭使用美國供應的武器，攻擊俄羅斯境內目標，但僅限於北部哈爾科夫（Kharkiv）邊境附近。

拜登6日來到法國諾曼第登陸美國公墓和紀念館（Normandy American Cemetery），紀念1944年諾曼第登陸，這次行動觸發了一系列事件，包括納粹德國垮台及第二次世界大戰結束。

▲美法總統夫婦出席諾曼第登陸80周年紀念活動。（圖／達志影像／美聯社）



拜登當時接受美國廣播公司（ABC News）主播繆爾（David Muir）專訪，被問及美國武器是否已經在俄羅斯使用。他並未直接回應，而是澄清美援武器僅被授權用於邊境附近，而非打擊俄羅斯首都或政府所在地，「我們不會授權打擊俄羅斯境內200英里（約322公里），也不會授權打擊莫斯科及克里姆林宮。」

繆爾又提到，普丁曾說，「向烏克蘭提供高準度武器打擊俄羅斯領土，就是直接參與這場戰爭」，這番話是否會讓總統感到擔憂？拜登回應，「我已經認識他超過40年了。他也讓我擔心了40年。他不是一個正派的人。他是一名獨裁者，正在努力確保持續進攻，同時讓他的國家團結在一起。」