李大維結束42年公職、經歷8總統　「是時候交棒年輕優秀人才！」

記者任以芳／台北報導

海基會今(7)日下午舉行第12屆董監事第3次聯席會議，李大維董事長於今日卸任，會議中補選鄭文燦出任董事長、羅文嘉擔任副董事長兼秘書長。李大維致詞時首先感謝，被蔡英文總統委以重任，40多年來過公職人員生涯，經歷8任總統，現在是「交棒給年輕優秀人才的時候了！」

李大維最早進入駐美代表處擔任諮議一職，開啟公務生涯，從基層文官到特任官，一共歷經了6位總統，加上服兵役2年，經歷8位總統，幾乎涵蓋中華民國憲政史。

▲ 李大維今日卸任海基會董事長 。（圖／記者任以芳攝）

「40多年來，無論是站在外交前線，還是隱身國安幕後，為中華民國爭取國家利益，自己從未退縮！」李大維也指出，感謝賴清德總統容許自己卸任公職，「該是交棒給年輕優秀人才的時候了！」

李大維表示，自己前後在海基會共計1年半的時間，受到許多朋友的協助，內心充滿感恩。談及新上任鄭董事長是眾所周知的「知中派」，羅秘書長也是資深文化人，兩位都是他相識多年的朋友，也是國家的優秀人才，行政資歷完整，也有豐富的兩岸交流經驗。

李大維說，「現在交棒給他們，相信由他們所領導的海基會團隊，一定能為兩岸和平穩定與人民福祉，創造更大的貢獻。」

談及自己二次回鍋海基會，李大維首先表示，自己很榮幸能被蔡英文總統委以重任，2度擔任海基會董事長一職，今天是以以卸下公務擔子的心情離開。第一次是2020年6月，卸下國安會秘書長的職務，首次來到海基會服務，疫情剛開始，第二次回來海基會，遇到疫情復甦，服務案件創下10年來新高，有幸躬逢其盛。

▲ 李大維結束40多年公職生涯 。（圖／記者任以芳攝）

李大維進一步說，去年文書驗證案件量創11年來新高；陸配返鄉案件也大幅增加，許多陸配因疫情3年大通證過期，無法返鄉，尋求海基會協助，去年案件量達2,753件，是2022年1,027件的2.7倍，更是2021年591件的4.7倍。

談及大陸官方發布一系列國安法規，台商經營風險大增，海基會也很台商在大陸的經營情況，積極開設許多講座提供諮詢，鼓勵回台投資，分散經營風險。關懷許多陸配家庭，走訪各地偏鄉提供必要協助，還有舉辦「台生研習營」、「台商子女夏冬令營」等活動。

致詞完畢，李大維與在場人員一一握手致意，不少人一邊鼓掌，一邊喊「謝謝董事長！」李大維揮揮手走出會場，42年公務員生涯在今日畫下完美句號。