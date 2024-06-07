開幕倒數50天！巴黎艾菲爾鐵塔穿上「奧運五環」　重達30噸

▲ 艾菲爾鐵塔南側裝上巨大的奧運五環。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2024巴黎奧運進入倒數50天，著名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）也裝上重達30噸的奧運五環（The Olympic Rings），屆時這裡將成為賽事中心舞台，沙灘排球比賽就會在鐵塔腳下舉行。

綜合《路透》及《美聯社》，7日距離奧運開幕僅剩50天，艾菲爾鐵塔南側裝上以法國回收鋼材製成的大型奧運五環，每個圓環直徑9公尺，整個結構長29公尺，寬13公尺，動員30名工人及4台起重機，連夜裝在一樓與二樓之間。

巴黎奧運開幕式將於7月26日舉行，屆時將有數千名運動員，划船沿著6公里長的塞納河穿越巴黎中心地帶，而人稱「鐵娘子」的艾菲爾鐵塔將成為賽事中心，鐵塔上取下的鋼材也將用來製成奧運獎牌。

7月26日至8月11日的奧運及8月28日至9月8日的帕運會期間，鐵塔上的奧運五環每晚會以10萬顆LED燈泡點亮。且奧運沙灘排球及帕運視障足球項目將在鐵塔腳下舉行，附近戰神廣場（Champ-de-Mars）的臨時戶外場館「艾菲爾鐵塔體育場」（Eiffel Tower Stadium）可容納1.3萬名觀眾。