時光蒙太奇！2024書寫臺中城報導文學獎徵件起跑　首獎8萬元

▲2024書寫臺中城報導文學獎徵件起跑。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

台中市政府文化局7日表示，今年的《2024書寫臺中城報導文學獎》徵文活動是以「時光蒙太奇」為主題，即日起至8月30日止開放報名，對象不限居住地或國籍，只要以台中為寫作主題，繁體中文寫作的報導文學作品，皆可報名參加，第一名獎金8萬元， 歡迎民眾踴躍投稿，為台中留下珍貴的時光紀錄。

文化局表示，本屆主題「時光蒙太奇」是希望呼應報導文學的精神核心，寫作者將對社會的觀察進行萃取、編輯，建構並呈現作者本身的觀點，將城市光影投射在文字間，用文學筆觸留下珍貴的印記。

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文化局指出，書寫臺中城報導文學獎徵件活動自2022年起舉辦，獲獎作品發掘大臺中地區重要時代記憶，如去年首獎作品《砍樟製腦的游牧人生》，描寫東勢吳家三代煉樟腦的故事，呈現家族歷史與產業歷史交織面貌，相當觸動人心，也讓臺中多元的地理環境及區域文化特色被更多人看見。

文化局表示，今年徵件對象不限居住地或國籍，只要以台中為寫作主題，繁體中文寫作的報導文學作品，皆可報名參加，將評選出3名優選作品頒予獎金及獎狀，第一名獎金8萬元，總獎金高達16萬元。



另外，為培養報導文學寫作人才，文化局6月開設5場報導文學寫作工作坊，教導學員如何進行田野調查、選取題材及下標題等技法，反應非常熱烈，報名已額滿，為讓大眾更認識報導文學，文化局也特別於7、8月再安排推廣講座，邀請知名作家吳曉樂及劉致昕，分享如何以文字帶領讀者重返事件現場，書寫得更引人入勝，歡迎市民把握機會參與。2024書寫臺中城報導文學獎徵文詳情，可至台中市政府文化局網站(http://www.culture.taichung.gov.tw/)或前往線上投稿網址(https://reurl.cc/5vMOk6) 查詢。