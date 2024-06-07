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美女醫被控「縫壞私密處」　新娘：形狀變一段一段

醫美名醫王君瑜主打隆乳與私密處整形，未料卻被病患控訴疑似縫壞私密處。（圖／翻攝自官網）

▲醫美名醫王君瑜主打隆乳與私密處整形，未料卻被病患控訴疑似縫壞私密處。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

整形外科美女醫師王君瑜日前被媒體報導，2020年砸下7千萬元於北市國父紀念館買房，在家就能眺望101，不過本刊卻接獲爆料指出，王君瑜所經營的醫美診所主打的私密處美型整形，疑似失敗造成患者至今仍會疼痛，就連原本說好的形狀都相差甚遠。

A姓小姐憤怒指出，自己狂做功課，想要在婚後擁有美滿性生活，百般挑選發現王君瑜不但是名醫，對於私密處手術也相當在行，還曾赴韓國首爾學習最新技術，將狎鷗亭Rebello Women’s Hospital的私密療程帶回台灣，希望韓國私密處手術如同雙眼皮手術一樣細緻，追求美感與對稱性，更重要的是兼顧術後照顧，主打摸不到縫線的私密美型手術與沒有傷口的陰道緊緻手術，更強調術後清醒後就可以行走，幾乎沒有不適。

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王君瑜在官網上指出，曾赴韓國學習私密處緊緻手術，希望讓私密處手術如縫雙眼皮一樣對稱美觀，卻被病患控訴砸錢挨刀還縫壞。（圖／翻攝自官網）

▲王君瑜在官網上指出，曾赴韓國學習私密處緊緻手術，希望讓私密處手術如縫雙眼皮一樣對稱美觀，卻被病患控訴砸錢挨刀還縫壞。

不過A小姐卻痛訴，自己去年12月砸下14.7萬元進行陰道美型手術後，整個過程卻讓她大開眼界，手術過程診所完全沒有要求她提供身分證件核對，原本主打的術後即走路、隔天即可上班也徹底淪為廣告標語，術後的她因嚴重疼痛，就連下床都需要有人攙扶，整個人跪在地上爬不起來，痛了1個星期後才勉強能正常行走。

然而更慘的還在後面，A小姐好不容易等到術後傷口稍微好一點後，卻發現私密處的形狀變成「一段一段」，與當初說好的「一線」完全不同，但術後回診王君瑜卻只是不斷強調目前仍在傷口恢復期，「一切都沒有問題」，讓她完全無法接受，直到現今術後已約半年，但私密處特定部位還是會痛。

 A小姐控訴，花14.7萬元就是希望婚後能有美滿生活，但手術至今已近半年，不但私密處不美觀而且還會痛。（圖／當事人提供）

▲ A小姐控訴，花14.7萬元就是希望婚後能有美滿生活，但手術至今已近半年，不但私密處不美觀而且還會痛。

A小姐指出，面對私密處疑似被「縫壞」，而執刀的王君瑜卻堅稱一切無事，A小姐無奈之下也前往其他醫美診所諮詢，詢問同樣曾赴韓國狎鷗亭Rebello Women’s Hospital學習私密療程的醫師詢問，得到「形狀真的不好看」的結論讓她相當崩潰，並指出療程應是針對私密處一段一段進行調整，而非如她所接受的手術一般，因「一線到底」很容易造成形狀無法微調並有太緊的狀況。

A小姐拿出照片表示，私密處完整的形狀甚至直接被縫斷，她第2次回診質問王君瑜時，王君瑜才回應下午是否有空，直接針對被縫斷處進行修補，當場被她拒絕，後續卻改口表示進行縫補只是為了安撫她的焦慮，否認有縫壞的狀況，雙方數次對質卻遭行政人員直接報警，讓她完全無法接受。

針對相關指控，本刊多次致電給王君瑜醫美診所，相關人員先是表示整理後會回電，但一直沒有下文；第二次致電詢問，診所則回應無法確認負責人出現時間，相關護理師正在手術當中，診所也未接到病患投訴，針對相關指控不清楚也無法回應。

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