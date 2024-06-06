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歡慶唐老鴨90周年　Xpark即起開賣主題特展套票

▲Xpark歡慶唐老鴨

▲10個派對拍照點X 4個AR濾鏡，沉浸式體驗樂趣無限。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔特區內的都市型水生公園Xpark，6日表示，歡慶唐老鴨90周年，Xpark跨界聯名迪士尼，將在7/1-9/30推出令人耳目一新的迪士尼主題特展，除了精心打造多個迪士尼相關場景，還可以搭配AR一起使用，並自即日起開賣「唐老鴨90周派對活動套票」，歡迎粉絲們一起來替唐老鴨慶生。

▲Xpark歡慶唐老鴨

▲Lets Xparty！九十要派對！套票限量開賣。（圖／Xpark提供）

Xpark表示，深受全球觀眾喜愛的迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年囉！Xpark重磅推出迪士尼主題特展【Let’s Xparty！九十要派對！】，將於2024年7月1日起至9月30日盛大展開。Xpark邀請所有迪士尼粉絲一同歡慶參與唐老鴨的生日派對，館內精心打造10個場景，等待所有鴨粉們一一探索，迪士尼經典角色打卡點也會在Xpark的每個角落，快來透過AR擴增實境與唐老鴨還有好朋友們一起慶祝吧！

▲Xpark歡慶唐老鴨

▲線上小遊戲「唐老鴨的蛋糕派對」一起做蛋糕，祝唐老鴨生日快樂。（圖／Xpark提供）

活動專屬套票6日起預購，購買套票即可獲得「22公分唐老鴨派對系列娃娃證件零錢包」乙只，以唐老鴨穿著經典服裝手持Xpark生日禮物為造型設計，實用且兼具收藏價值，是迪士尼迷們不可錯過的珍藏品。

Xpark也特別設計一系列有趣的館內任務，完成指定任務挑戰可獲得限量「唐老鴨90周年系列香氛片」乙片；而無論有無購買套票，只要在社群媒體上分享你的唐老鴨派對精彩瞬間，即可換取同款「唐老鴨90周年系列防水貼紙」乙枚，讓迪士尼元素時刻相伴。更多意想不到的驚喜彩蛋等您來發現，絕對要讓迪士尼粉絲們帶回最棒的暑期歡樂回憶。

Xpark館內也精心設置了10個夢幻派對拍照點，每個拍照點都融合了迪士尼的經典元素及滿滿的歡慶氛圍。其中，4個拍照點還特別設置了AR濾鏡，遊客只需使用手機加入Xpark官方LINE 帳號，即可看到唐老鴨和他的朋友們與自己合影，留下時刻精彩並透過社群媒體立即分享，體驗在Xpark的每一刻為生活增添無限樂趣。

生日派對，蛋糕是必需的！創意滿點的線上小遊戲—「唐老鴨的蛋糕派對」，讓遊客可以在Xpark官方LINE 帳號上親手製作蛋糕，透過回答問題來收集各種不同的蛋糕裝飾品，創造出獨一無二的生日蛋糕為唐老鴨慶生，唐老鴨還會回贈一張感謝小卡，感謝你滿滿的生日祝福。

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