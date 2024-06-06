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社會 社會焦點 保障人權

女上尉沒穿內衣！士官督導長「床上衝動了」　數百萬退休金泡湯

▲屏東地院外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照常）

▲張姓士官督導長侵犯上尉女軍官，被判1年、數百萬退休金泡湯。（資料照／記者陳崑福攝）

記者柯振中／綜合報導

空軍一名張姓士官督導長先前找上尉女官小丁（化名）聊天，過程中看見對方沒穿內衣，竟因此心生歹念，將手伸入小丁的衣物、並且強吻小丁各處身體部位得逞。張男除了被判1年有期徒刑以外，也因案被撤職、數百萬元退休金因此泡湯。

根據判決書內容，張男曾是空軍某單位的士官督導長，與上尉女軍官小丁是朋友關係，某天張男駕車到小丁租屋處的樓下，2人先是抽菸聊天，過了一段時間，他便開口要上樓坐坐。

小丁不好意思趕人，只能將張男帶上樓，豈料竟在房內遭到侵犯，張男不但將手伸入她的上衣裡，更是伸手觸碰她的私密處，儘管她不斷開口拒絕，仍舊遭到強吻、侵犯。

直到後來小丁向學長求救、學長打來電話，她才成功脫身。張男對此則辯稱，當時因為小丁沒穿內衣，跟他一起坐在床上，且膝蓋稍微有觸碰，「我自己覺得氣氛到了」，於是開始伸手試探。

張男稱，有了肢體接觸後，小丁並沒有反應，他才又進一步摟腰、撫摸胸部以及親吻，小丁喊停以後，他也立即停手，過程中並無觸碰小丁的私密處，雖然行為有構成性騷，但並無強制猥褻。

不過，屏東地院不採信張男的說法，最後依照強制猥褻罪，判處1年有期徒刑。此外，張男犯了強制猥褻案以後，被軍方決議撤職，領不到數百萬元退休金。

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