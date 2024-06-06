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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜登重申「中國侵台美國不排除動武」　顧立雄：首要強化自我防衛

記者杜冠霖／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）日前受訪時直言，如果中國侵台，「不會排除動用美國武力。」對此，國防部長顧立雄今（6日）表示，拜登這些談話從過去的脈絡看，都是彰顯台灣的重要性，首要還是強化自我防衛能力，加入美國印太戰略，形成有效嚇阻的一環，這是國軍的重點。

▲▼新任國防部長顧立雄 外交及國防委員會 立法院 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

國防部長顧立雄今（6日）赴立院外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，媒體詢問，拜登強調美國不會不防衛台灣，但是否採取烏克蘭模式，只有武器運送？顧立雄表示，拜登這些談話從過去的脈絡看，都是彰顯台灣的重要性。

顧立雄強調，拜登所說，台海和平穩定是全球安全繁榮不可或缺的要素，這是最大重點。首要還是強化自我防衛能力，加入美國印太戰略，形成有效嚇阻的一環，這是國軍的重點，主要是強化自我防衛的決心。

至於近期多家軍火商來台，預計採購新武器？顧立雄回應，這是民間產業之間的論壇，有沒有辦法在產業之間形成國防合作，這是民間交流機制，這跟國防部的軍購沒有關係。

共軍聯合利劍一體化作戰，整體國家安全，包含油、電、海纜？顧立雄強調，軍事作戰韌性不單純國防部的是事情，在國安會期間就建構全社會防衛韌性，不管是電力、人員供應，通訊、醫療韌性等都要跨部會來做，才能達到全社會防衛、 加強作戰韌性。

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