關鍵39天等兒接回家！唐治平笑過生日　母將以「無名屍」辦後事

▲ 唐治平73歲母親身亡，表妹抵達殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

藝人唐治平73歲母親本月3日下午1時許，被發現陳屍在社區頂樓，警方確認遺體是唐母，但親兒子唐治平始終不願指認遺體就是媽媽，唐母遺體只能暫時冰置板殯。依照法律相驗、淡水分局應在檢察官報驗翌日起14天內，報請新北市警察局公告25天待認領，屆時唐治平若還是不認，媽媽最晚將在39天後，正式成為「有名無主」的遺體，會以「無名屍」程序進行後事的處置。

唐治平昨（5日）赴士林地檢署，經23分鐘檢方訊問過後，受訪時堅稱「不是我母親，我親眼覺得不是我母親」，因此沒有領死亡證明。唐治平稱，確實兩三天找不到母親，針對母親「不見」一事，「我不想大驚小怪，（失蹤）一兩個禮拜就有問題，三個禮拜就很擔心，一個月看看」，將不排除報案母親失蹤。

依據新北市處理無名屍體辦法第七條，各分局對於無法依前二條規定確認身分之無名屍體，應於檢察官相驗完成翌日起十四日內，將該無名屍體之性別、年貌、特徵、身材、衣著、形態及遺留物等詳實資料，報請新北市警察局公告認領。前項公告認領之期間，自公告日起算二十五日。

也就是說，唐母遺體目前是「有名無主屍」，待淡水分局在14天內呈報警察局，並公告25天，若還未有家人認領則會走入「無名屍體辦法」，再經過25天後就會和「無名屍」一樣，由殯儀館代為處理後事。由於整個事件相當罕見，目前，淡水分局還未將資料送至警察局公告。

▲ 唐治平受訪。（圖／記者戴上容攝）