唐治平生日大失控！持酒瓶狂吼點名要告這些人　鄰居驚恐說話了

▲唐治平在住處大吼大叫。（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

藝人唐治平的73歲母親3日被發現陳屍於社區頂樓，遺體相驗時，唐未現身，他也二度否認該具遺體為其母親！今(6)日上午11時許，唐治平在租屋處陽台突然大吼、唱歌，時間長達近半小時，嚇壞社區住戶，大家非常擔心他的身心狀況，警衛趕緊報警，警消也因此到場，稍早現場狀況曝光。

據了解，唐治平今天46歲生日，今上午11時許，他突然在租屋處陽台大吼、唱歌，時間長達快半小時，且所喊的內容都沒有任何邏輯，嚇壞周圍住戶，大家非常擔心他的身心狀況，警衛趕緊報警。警消到場後敲門，唐治平開門，手裡還拿著酒瓶，他滿身都是酒氣，憤怒的說要告所有人，包含：社區、房東、媒體等，由於警消、衛生局評估，唐男未達強制就醫要件，員警隨後抄登資料依規定自殺防治通報。

該棟的鄰居都相當擔心表示，原先唐治平在友人陪同下，這幾天都在北市友人家居住，未料不知何時唐治平返回租屋處，還在陽台吼叫舉動，令所有人都相當擔心狀況深怕又發生不好的事。鄰居們盼唐治平能盡快處理好自己的情緒。

▲ 唐治平昨赴士檢受訪 。（圖／記者黃宥寧攝）

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