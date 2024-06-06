加薩聯合國學校至少30死　以軍證實發動空襲：殲滅多名恐怖分子

▲以色列戰機空襲加薩中部一間聯合國學校 。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍6日表示，軍方派出戰機鎖定加薩中部一間聯合國學校發動精準空襲，宣稱此處藏著哈瑪斯據點，殲滅多名恐怖分子。巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）說，這起攻擊造成至少32人死亡、數十人受傷，哈瑪斯艾格撒電視台則稱至少39人死亡。

美聯社、路透等報導，這所學校的位置就在紐瑟拉特（Nuseirat）地區，以色列國防軍在未立即提供相關證據的狀態下宣稱，哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織利用這所學校作為掩護，從校區指揮恐怖行動。

以軍宣稱，這場空襲行動殲滅多名哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織恐怖分子，以軍在發動攻擊之前，已採取一連串措施減少傷及平民的風險，包括空中偵察與額外情報資訊等。

當地記者向BBC透露，以軍戰機朝學校教室發射2枚飛彈。攻擊發生後，救護車、救援隊把死者與傷者送往附近醫院。針對以軍宣稱聯合國學校暗藏哈瑪斯指揮所的說法，哈瑪斯媒體辦公室主任薩瓦塔（Ismail al-Thawabta）否認。

截至6日上午，關於學校遇襲的相關資訊不一，巴勒斯坦官方通訊社瓦法社指出，這起攻擊造成至少32人死亡、數十人受傷，哈瑪斯艾格撒電視台宣稱至少39人死亡，但並未提供統計數字來源。不過根據當地醫療紀錄以及美聯社駐地記者的消息，艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）已收到至少30具遺體，這些人均死於學校空襲事件。