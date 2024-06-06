中通新能源客車拚出口海外　台灣也是「未來重要市場」

▲ 中通客車近年積極研發自動無人駕駛公車。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／山東報導

新能源車、鋰電池及光伏產品等，是中國大陸近年來出口海外的重要產品，中通客車便是其中之一，吉爾吉斯總統扎帕羅夫2023年更曾親自上門「提車」。據中通客車出口技術總監囤金軍介紹，台灣是他們未來發展的重點市場，希望能順利出口新能源巴士到台灣。

中通客車是大陸最早進行新能源客車研發與推廣的企業之一，建立了氫燃料電池客車較為完整的產品體系，截至目前，已有超過8萬輛新能源客車在全球各地運行，年減碳量達886萬噸。

▲生產工作間外部。（圖／記者蔡儀潔攝）

《東森新媒體ETtoday》記者近日走進中通客車位於山東聊城的工廠，佔地面積達2500畝，工作間內已採用現代化生產綫，每年可生產3萬輛節能與新能源客車。

囤金軍指出，中通客車近年來「出海」步伐加快，出口至新加坡、多明尼加等國家，今年第一季度又與沙特簽約了1000多輛車的訂單，目前已經基本交付完畢。另外，吉爾吉斯總統扎帕羅夫2023年曾親自上門「提車」，採購1000輛天然氣公車。該批客車為訂製化開發，與燃油車相比，碳排放量減少20%~30%。

▲囤金軍。（圖／記者蔡儀潔攝）

中通客車也有前進台灣。據瞭解，有台商2007年與中通客車展開合作，豐榮客運就曾投入使用。囤金軍指出，2015年至2017年曾出口33輛整車到台灣，數量按年分別為2、13及18輛，2018年以後受代理商變更和新冠疫情等原因，停止對台出口客車。

不過，囤金軍表示，台灣在中通客車未來的重點市場，主要會推薦新能源客車，因為該產品無論從性能指標，到定位價格，綜合市場競爭力非常高，且符合節能減碳的全球趨勢。

他進一步指出，每台公車的成本價格約40至50萬元（人民幣，下同，約新台幣170萬元至213萬元），每部充電樁僅千元，但電力設施改造等需要當地政府支持。至於現階段兩岸關係是否會影響客車售台，囤金軍認為，這屬於民間商業行為，相信能正常進行。