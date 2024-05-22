香港新登記車輛　超過64%為電動車　

▲香港。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據香港政府統計，截至上月底，香港共有93173輛已登記的新能源車，佔總體已登記車輛數目約一成。新登記私家車方面，電動車比率顯著上升，從2019年的6.3%上升至去年的64.6%。

香港環境及生態局局長謝展寰22日表示，截至上月底，香港共有93173輛已登記的新能源車輛，佔總體已登記車輛數目約一成，顯示政府在推廣電動車普及化方面已取得顯著成果。

謝展寰指出，在電動私家車方面，在香港新登記私家車中，電動車的比率於近年顯著上升，由2019年的6.3%上升至去年的64.6%，政府會繼續在多方面擴展充電網絡及支援配套，為鼓勵車主轉用電動車提供良好環境及有利條件。

謝展寰說，雖然電動私家車技術日趨成熟，香港仍有數以十萬計的燃油及混合動力私家車在路上行走，需要給予車主時間來轉用電動私家車。

謝展寰提到，另一方面，電動車製造商也需要時間來累積產品的種類和型號，現時市場上電動私家車車種及型號的選擇，還是比不上傳統汽油私家車，仍然有相當數量用家因為種種原因選擇傳統汽油私家車，因此今天不是時候決定採納更進取的日期，全面淘汰燃油及混合動力私家車。

謝展寰還說，政府會密切留意市場上電動私家車的供應情況及普及化的進程，不時檢討可否把2035年全面停止新登記燃油及混合動力私家車的目標進一步提早。