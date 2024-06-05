國三生遭割頸枉死　家屬「傷痛難以平復」獲180萬犯保補償金

▲新北國三生割頸案，受害者父母（戴帽者）獲180萬元補償金。（資料照／石一佑提供）



記者黃哲民、吳佩蓁／新北報導

新北市某國中2023年12月25日發生震驚全台的校園割喉案！一名林姓少女因不滿楊姓少年，竟教唆「乾哥」郭姓少年動手傷人，郭為了替乾妹出氣，持預藏的彈簧刀狂刺楊男頸部10刀，導致楊男傷重不治，新北檢上月9日依殺人罪起訴林、郭，2人都被羈押禁見。受害者家屬在犯罪被害人保護協會新北分會協助下，向地檢署申請犯罪被害補償金，新北檢決議支付楊生父母180萬元犯保補償金。

回顧此案，這起悲劇發生於去年（2023年）12月25日中午12點多，就讀新北市某高中附設國中部的林姓「乾妹」，到楊姓男學生的班級找人聊天，被楊男要求離開以免打擾其他同學午休，林女不爽被楊男說了一句：「妳又不是我們班的！」轉頭跑去找同校的郭姓「乾哥」訴苦。

郭男找楊男理論替「乾妹」出氣，雙方一言不合，郭男涉持預藏彈簧刀朝楊男頭頸狂刺10刀，因事出突然，在場師生都來不及阻止，楊男大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。涉嫌行兇的「乾哥」郭姓少年及教唆「乾妹」林姓少女上月被依殺人罪起訴，移送新北地院少年法庭，經法官裁定羈押禁見，目前收容於台北少年觀護所等候調查。

據了解，經犯罪被害人保護協會協助，楊生父母已向新北地檢署申請犯罪被害補償金，新北檢審議認定，楊生父母突然遭逢喪子之痛，頓失精神依靠，傷痛難以平復，決議支付楊家180萬犯保補償金，死者家屬領到新北地檢署核發的決定書，就可以向新北地檢署請款，且一次全額支付。