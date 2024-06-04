快訊／新北吊車撞卡3.8米限高桿！　環河東路塞爆

▲環河東路一輛吊車撞上限高欄杆。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳煥丞、陳以昇、黃資真／新北報導

新北市永和區環河東路今(4)日下午，一輛吊車因不慎撞上限高3.8公尺的限高桿，導致限高桿往後斜躺，吊車也因此卡在路中動彈不得，導致該路段嚴重塞車，警方獲報到場進行處理中，請用路人小心行駛，詳細肇事原因還有待釐清。

初步了解，今天下午3時許，一輛吊車載著建築用工字鐵柱，行經環河東路與豫溪街口時，不慎撞上限高3.8公尺的限高桿，目前警方在現場指揮交通，並請肇事吊車廠商儘速幫助吊車脫困。