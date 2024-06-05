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以色列即將進攻黎巴嫩？納坦雅胡放話：準備好採取強硬行動

▲▼ Benjamin Netanyahu,以色列總理納坦雅胡 。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍近期與黎巴嫩真主黨之間的衝突明顯升級，總理納坦雅胡5日放話警告，以色列準備在北部採取強硬行動。在此之際，以色列把國防軍預備役人數從30萬上調至35萬人，以色列總參謀長4日也說，以色列已做好沿著以黎邊界發動攻勢的準備，接近做出開戰決定。

以色列時報、i24NEWS報導，以色列北部近期發生火災，部分是由真主黨火箭與無人機襲擊事件引發。納坦雅胡5日來到與黎巴嫩接壤的城鎮基耶施摩納（Kiryat Shmona）視察時強調，要對來自黎巴嫩的威脅採取堅決果斷行動，「若有人認為能傷害我們，然後我們還會坐視不管，那就大錯特錯了。」

納坦雅胡這趟行程也會見以色列國防軍769旅的部隊，討論打擊真主黨的行動，並在當地與消防單位人員見面，了解近期火災概況與消防工作，以及以軍與消防隊之間的密切合作。

隨著以色列北部緊張情勢升溫，依據以色列陸軍廣播電台（Army Radio）取得的文本副本，預備役人數調升的作法將持續至8月1日。

以色列參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）4日曾說，以色列已經做好在黎巴嫩邊境發動進攻的準備，接近做出開戰決定。對此，黎巴嫩真主黨表示不尋求擴大衝突，但已做足準備應對抗擊。

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