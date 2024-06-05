以色列再轟加薩釀19死　哈瑪斯：協議須保證「永久停火」

▲以色列4日襲擊加薩中部和南部造成至少19人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列4日襲擊加薩中部和南部造成至少19人死亡，包含2名在拉法協助運送人道主義物資的警察。目前卡達、美國和埃及仍積極斡旋談判，但哈瑪斯官員表示，除非以色列明確承諾會撤軍並永久停火，否則哈瑪斯不會同意任何協議。

根據《路透社》報導，以色列4日對加薩中部的布賴吉難民營（Al-Bureij）、馬加齊難民營（Al-Maghazi）和迪爾巴拉市（Deir al-Balah）發動砲擊與空襲，造成17人死亡，另外在南部城市拉法（Rafah）還有2名協助運送人道主義物資的警察在攻擊中死亡。

以色列軍方在聲明中證實，戰機襲擊了加薩中部哈瑪斯的據點，而地面部隊在布賴吉難民營的行動，也是在掌握情報的狀況下進行。

根據統計，目前約有120名以色列人質被關押在加薩；另外以色列針對加薩走廊的軍事行動，已經造成3.6萬名巴勒斯坦人死亡，數千具遺體被埋在瓦礫廢墟之下。

積極斡旋談判的卡達4日表示，他們已向哈瑪斯提交了以色列同意、基於美國總統拜登提出的三階段停火協議，這份協議應更接近雙方立場。

不過，哈瑪斯高階官員哈姆丹（Osama Hamdan）呼籲斡旋國要求以色列給出明確立場，除非以色列明確承諾會撤軍並永久停火，否則哈瑪斯不會同意任何協議。