2勇消殉職…豐邑公祭現場致意！送2對花籃輓聯寫：生命充滿希望

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹市「晴空匯」5月26日發生大火，2名消防員李詠真、周立鑫進火場搜救時不幸殉職，2人的聯合公祭於今（5）日上午9時30分舉行，建商「豐邑建設」除了致贈2對花籃外，也派員到場致意。

▲晴空匯大火2勇消殉職，豐邑建設派員到公祭現場致意。（圖／記者陳凱力攝，下同）

晴空匯大火過後，4日上午市府祕書長張治祥會同都發處、消防局等單位對晴空匯展開調查，發現該建案電線過於密集、一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間、管道間出現多處橫向貫穿開口、管道間防火填塞未確實致防火區劃失效、管道間延伸之隱蔽空間無法確認是否有確實施作防火、緊急排煙系統故障、地下室防火門未依規定規格設置、常閉式防火門未確實關閉等缺失，且電線材質是否符合防火要求尚待釐清。

消防局則指出，晴空匯大火的起火點位於管道間，而管道間因「未落實防火填塞」，導致防火區劃失效，濃煙透過橫向貫穿開口溢出，且發現濃煙透過管道間延伸之隱蔽空間直入民眾家戶。而一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間，於起火後迅速延燒，緊急電源因而無法輸送電力至排煙系統及緊急升降梯，導致濃煙無法疏散而大量透過橫向貫穿開口溢出。

針對防火區劃未落實、建材線材耐燃是否合乎規定等，仍有待檢調進一步釐清起造人、監造人，或監造人的責任。

2名在晴空匯大火中殉職勇消5日上午進行聯合公祭，豐邑建設5日派員到現場致意，並送上兩對（共4盆）花，輓聯上寫著「耶穌如明亮晨星，帶來無限的希望」、「耶穌掌管明天，生命充滿希望，只因耶穌活著」，署名則是豐邑機構董事長劉樹居、總經理邱崇喆敬輓。