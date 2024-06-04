唐治平相驗神隱！媽媽「開不出死亡證明」　遺體暫冰存板殯

▲藝人唐治平母親陳屍租屋處頂樓，今下午相驗確神隱。（圖／翻攝唐治平臉書）

記者陳以昇、戴上容、莊智勝／新北報導

藝人唐治平73歲母親昨(3日)下午1時許被發現陳屍在社區頂樓，且死亡時間已久，遺體已出現屍斑，但對此唐治平則疑似喝醉酒、渾身酒味，不知媽媽已經去世，警方到場請他指認時，唐還兩度否認這是他母親。今(4日)檢方於板殯相驗，但僅有表妹到場，由於死亡證明需要直系親屬簽署才能開立，但警方也聯繫不上唐治平，因此遺體只能暫時冰置板殯。

據了解，唐治平與母親在1日時疑似因事業問題而發生爭執，隨後母親憤而離家，當天凌晨1時許時拿著鑰匙、磁扣獨自搭乘電梯前往頂樓，隨後便未再下樓，直到3日下午，住戶前往頂樓曬衣時，才發現有名婦人坐在牆角，走近一看赫然發現已經明顯死亡，嚇得急忙報警。

警方到場時立即清查住戶，研判應是唐治平的母親，因此請他到場指認，但唐渾身酒氣，第一時間見到母親遺體時竟還否認，稱「這不是我媽媽」、「怎麼會有我家鑰匙？」隨後返家吃東西，第2次警方拿證件比對，唐依舊否認，直到唐的表妹到場才完成認屍。

今(4日)下午3時許唐母遺體移至板殯，由檢方會同法醫進行相驗，但卻未見唐治平身影，僅有表妹獨自到場，在檢方帶領下進入相驗室；據了解，現場警方也多次嘗試聯繫，但唐卻神隱，均聯絡不上。

稍早唐母遺體已經完成相驗，但由於死亡證明書需要直系親屬簽署，表妹沒辦法代簽，在唐治平失聯的情況下，遺體只能暫時冰存板殯，待稍晚聯繫上唐治平到場簽名後才能發還遺體。

▼檢方連繫不上唐治平，相驗時只有表妹到場。（圖／記者陳以昇攝）