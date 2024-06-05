美食「名稱+1字」賣比較貴？　留言全歪樓

▲台灣號稱美食王國，料理多元又便宜，不過近日有網友好奇提問，「東西加個土字都可以賣比較貴嗎？」引起網路熱議。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台灣號稱美食王國，相較其他國家料理多元又便宜，而且不怕深夜沒東西可以吃。不過近日有鄉民在PTT好奇提問，「東西加個土字都可以賣比較貴嗎？」沒想到該篇po文曝光後，有大批網友湧入歪樓留言。

近日有鄉民在PTT八卦板「問卦」，好奇台灣賣的東西「加個土字都可以賣比較貴嗎？」原po補充表示，像是小吃店裡賣的「土羊肉」，同樣賣羊肉硬是比外面再貴一些些；同樣道理，很多店家弄個「土」雞肉也是比較貴，「有沒有土字加價的八卦」？

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該篇po文曝光後，有許多網友留言舉例，「手工 不也一樣」「土鳳梨的真的比較好吃」「產地直送手作無添加土雞蛋，反正看到這些基本上就當詐騙，改買架上旁邊的大廠正規產品」。

不過有超多網友紛紛歪樓留言，「土城真的貴超多的房價」「土油雞」「土豪金」「土魠魚」「土包子 :D」「土撥鼠」「土芒果比較便宜」「土耳其冰淇淋」「土博士沒有R」「土皇帝」。



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