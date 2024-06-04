台中印刷廠偷排廢氣被逮　遭起訴求刑「沒收8千萬犯罪所得」

▲環境部以無人載具確認業者偷排廢氣的非法管道。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

為改善中部地區空氣品質，環境部環境管理署運用分析空氣微型感測器等大數據，發現台中市從事凹版印刷業的業者，有非法繞流偷排廢氣及短繳空氣污染防制費情形，在報請台中地方檢察署偵辦後，全案近期偵結，涉犯空氣污染防制法申報不實及刑法詐欺得利等罪，將該公司及負責人、從業人員4人提起公訴，並向法院求處沒收短繳空氣污染防制費犯罪所得8400萬元。

環境部環管署中區環境管理中心表示，透過智慧勾稽區域智慧空品感測物聯網（AIoT）及環保系統申報資料等大數據分析，掌握到坤○○公司未依製程實際使用有機溶劑數量申報，蓄意短繳空氣污染防制費違法情形，後續環管署再運用無人飛行載具及紅外線氣體顯像儀等科技工具監控，發現該公司在廠房頂設置多處非法排放管道，將未經處理的含甲苯、二甲苯之揮發性有機物廢氣逕行排放到大氣中，嚴重影響空氣品質。

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▲環境部環管署督察人員確認電子閥門繞流排放廢氣機制。（圖／環境部提供）

環管署表示，該案在民國111年7月間展開檢調警環聯合查緝行動，現場查獲該事業刻意將製程原物料使用量以多報少，以短繳空氣污染防制費，遭檢察官將該公司及負責人、從業人員4人提起公訴，並向法院求處沒收短繳空氣污染防制費犯罪所得8400萬元。另該公司因產能擴增，竟不思改善空氣污染防制設備，反而私自設置非法排放管道，並以電子閥門控制躲避查緝，將未經處理的含甲苯、二甲苯之揮發性有機物廢氣排放至環境空氣中，違反空氣污染防制法第24條第2項規定，台中市政府環境保護局已經依法裁處208萬元罰鍰。

環境部提醒，近年來環保單位透過科技儀器，將以往眼睛看不到的揮發性有機污染物，轉成人眼可見的視覺化呈現，更能即時掌控業者排放情形。環境管理署更呼籲事業機構，勿心存僥倖、以身試法，未來將持續透過智慧空品感測物聯網及運用科技工具進行污染源管理管制，共同改善區域空氣品質、維護民眾健康。

▲環境部使用科技儀器蒐證業者非法管道排放廢氣。（圖／環境部提供）