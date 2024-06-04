上市公司計畫「惡意併購」　女董事偷聽電話買股撈近百萬

▲上市公司女董事因為聽到董事長與人講電話提到收購案，偷偷買股獲利近百萬元。（圖／WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

上市公司致新科技2018年12月公告將公開收購上櫃公司類比科技，致新董事王陳淑貞偷聽到董事長的電話後，提前2個月，用女兒的戶頭，連續買進89張類比科股票，等類比科股價因收購案大漲後賣出，獲利98萬8700元，台北地檢署偵辦時，王陳淑貞自白犯罪，並繳回犯罪所得，檢察官4日依違反《證交法》內線交易等罪嫌起訴王陳淑貞。

致新科技(8081)在2018年上半年間，由董事長謝南強與元大證券代表開始研擬收購類比科(3438)的可能信，在確認高度可行後，同年的10月17日召集相關財務人員討論收購案，並由元大證人員說明收購細節以及技術性流程。

剛好就在這秘密計畫期間，致新科董事王陳淑貞到董事長辦公室，拜會老友謝南強，因此聽到謝南強與他人在電話中提到收購類比科的訊息，馬上在10月18日到11月27日間，以每股約11.69元，連續買進類比科股票89張。

王陳淑貞進場之後，類比科的價量明顯增加，股價漲幅達27.84%，等到致新科技在12月5日公告，將以每股23元收購類比科股票後，類比科股票在1周內漲到22.8元，已接近公開收購價，王陳淑貞在此時賣出女兒名下的股票，因此獲利98萬8700元。

檢調獲報後展開調查，致新科董事長謝南強證稱，這是一場惡意收購，所以他非常注意保密，沒有告知董事王陳淑貞相關訊息；王陳淑貞自己坦承，是聽到董事長和別人通話內容，所以決定先行買股，檢察官羅韋淵考量王陳淑貞自白犯罪並繳回犯罪所得，將王陳淑貞提起公訴，但請法院依法給予減刑。