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「飛機上喝酒」超NG！德研究曝3大危險因子　嚴重恐致命

▲▼飛機,飲料,飛機餐,搭飛機。（圖／VCG）

▲科學家警告，在飛機上喝飲料後入睡，可能帶來不良後果。（示意圖／VCG，下同。）

記者吳美依／綜合報導

許多人喜歡在飛機上小酌，甚至還在機場就開喝，慶祝一場假期拉開序幕。不過，德國最新研究發現，酒精、睡眠與機艙壓力加在一起，對於健康可能帶來不良影響，甚至引發致命結果。這篇論文被發表在醫學期刊 《Thorax》

德國航空太空中心（German Aerospace Center）航太醫學研究所發現，旅客飲酒之後在機艙內睡著，血氧含量會降低到令人擔憂的地步，同時心律也會提高，而且飲酒量越多、影響越大，尤其年紀較大或已罹患疾病者。因此他們建議，或許該是時候考慮限制飛機上的酒精飲料，尤其在長途航班上。

研究團隊招募48名受試者，年紀介於18歲至40歲，一半進入正常氣壓的實驗室，另一半進入模擬客艙壓力環境的實驗室。2組人馬都睡了4小時之後，每組各有一半的人不喝酒，另一半喝下2罐啤酒或2杯紅酒。

▲▼搭機,搭飛機,睡覺,打盹。（示意圖／VCG）

結果顯示，在正常氣壓入睡且沒有飲酒的人，平均血氧濃度穩定維持在健康的96%左右，睡眠心律每分鐘46次（bpm）。在模擬客艙入睡但有喝酒的人，平均血氧濃度下降至85%，睡眠心率上升至將近每分鐘88次。與此同時，在模擬客艙入睡但沒喝酒的人，平均血氧濃度也只剩88%，睡眠心率則為每分鐘73次。

研究團隊指出，「心血管症狀在所有飛航醫療緊急狀況中占了7%，心臟驟停造成58%的飛機改道」，即使在年輕健康的人身上，「酒精攝入、在低壓環境（客艙壓力）入睡的組合，對於心臟系統都構成很大壓力，可能導致罹患心肺疾病的患者症狀加劇」，這些效果在老年人身上影響更大。

團隊的埃爾門霍斯特博士（Dr Eva-Maria Elmenhorst）也警告，已有疾病的旅客「血氧濃度可能一開始就很低，然後下降到更低的程度。因此，疾病可能加劇，導致航班上的醫療緊急狀況。我建議罹患心肺疾病的人們，不要在飛機上喝酒。」

不過，研究團隊也指出，受試者都是「躺著」入睡，因此實驗結果可能與經濟艙乘客有所不同。

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關鍵字：

搭飛機喝酒飛機餐心血管疾病

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