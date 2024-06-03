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北農限定端午粽熱銷　吃貨狂掃上看15萬顆

▲▼北農每年在端午節推出的粽子，常常供不應求。（圖／翻攝自北農網站）

▲北農每年在端午節推出的粽子，受到民眾喜愛，常常供不應求。（圖／翻攝自北農網站）

記者隋昊志／綜合報導

端午3天連假將至，除了立蛋之外，應景的粽子可不能少。臺北農產運銷公司表示，每年只在端午檔期推出的粽子，今年有機會達到歷史新高的15萬粒，再度創下銷售新高，成長幅度達到2成。北農提醒，每年端午所推出的粽子常常供不應求，越接近節日就越難買到，若是不想向隅的話，訂購手腳也得加快。

每年備受好評，只賣端午檔期的暢銷夯品─北農端午粽銷售品項共三種:古早粽、麻香猴菇粽(素)及產銷履歷花生粽。一位熱心民眾劉小姐還自費16萬元購買250盒麻香猴頭菇粽，送給雲林家扶中心北港服務處所服務的家庭享用，讓今年的端午節不只洋溢粽香，還充滿溫馨的芬芳。

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北農表示，古早粽遵循傳統台灣北部粽作法，使用優質長糯米，搭配豬五花肉、栗子、香菇、花生、魷魚、1/2顆蛋黃、金鉤蝦、油蔥酥等美味食材，口味地道、粽香濃郁，帶您回味阿嬤古早味；產銷履歷花生粽使用素負盛名的虎尾花生，讓你一口就被花生香氣吸引；麻香猴菇粽的猴頭菇是一種高蛋白、低脂肪，富含礦物質及維生素的食材，營養價值極高。

過去三年，從110至112年，北農端午粽銷售總數分別約為10.8萬、11.1萬、12.8萬粒，今年有機會突破15萬粒，約成長2成，足證北農粽子的好口碑及深受民眾喜愛，送禮、自用皆相宜。

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