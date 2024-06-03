南興築夢盃籃球邀請賽　民族國小奪冠囊括最有價值球員、得分王

▲嘉義南興築夢盃國小邀請賽，民族國小奪冠，同時囊括最有價值球員、賽會得分王及最佳教練，校長陳文瑜親自為小球員頒贈獎盃 。（圖／南興國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市南興國中第二屆築夢盃國小籃球邀請賽，由金石建設及知名團購網共同贊助下於6/1開球，6/2完美落幕，賽事採自由調度制，球員上場時間不受節數及場次限制，讓不少即將畢業的小球員直呼雖累但打得很盡興。冠軍戰由民族國小對上宣信國小，雙方四節拉鋸，最終由民族國小驚滔駭浪中摘冠，賽後由民族國小校長陳文瑜親自為小球員頒贈獎盃。

▲嘉義南興築夢盃國小邀請賽，宣信國小奪亞軍 。（圖／南興國中提供）

冠軍戰民族國小及宣信國小，雙方在預賽就碰面過一次，宣信國小更挾112年度國小籃球聯賽亞軍之姿來勢洶洶，但最後仍不敵民族國小，最終以36比25，11分差距力敗給宣信國小，

▲嘉義南興築夢盃國小邀請賽最佳教練則為民族國小張家順教練 。（圖／南興國中提供）

賽事主辦單位南興國中徐振勛教練表示，本次賽事有別於過去國小賽事每個小球員只能打2節，各隊必需出賽6場且採自由調度制，因此各隊人員調度及體能調整相對重要，然而每場比賽的籃板卡位，鋒線及戰術跑位，進球的穩定度，快攻傳導是否有效執行，也左右了每場勝負關鍵。

南興築夢盃國小籃球邀請賽最後名次依序為冠軍民族國小，亞軍宣信國小，季軍嘉大附小，殿軍興安國小，而冠軍賽最有價值球員為陳胤佑，他同時也是賽會得分王，而最佳教練則為民族國小張家順教練。

