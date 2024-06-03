海外青鳥募款人有詐欺慣犯？　主辦方：她從未經手募資、金流

▲為反對國會職權相關修法，民眾聚集在立法院周邊表達不滿。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

青鳥行動海外募資短短3小時就募到新台幣260萬元，將於6月4日租下美國紐約時代廣場的LED牆，播放影片聲援台灣。然而有網友發文質疑號召「認領金孫」的行動舞蹈老師Lilian曾涉欠錢詐欺，對此，主辦方今（3日）表示，Lilian曾在初始階段擔任引介各方人士的角色，但從未經手募資、金流等事項，並非「海外募款發起人」。

主辦方今天透過新聞稿說明，「6月4日紐約時報廣場看板廣告計畫」旨在以「去中心化」方式，由全球熱心青鳥公媽們自主發起、籌劃和執行，該計畫不屬於任何政黨或民間團體，亦無發起人或代表人，而是凝聚了來自世界各地青鳥公媽們的共同心血結晶。

主辦方表示，美國紐約時報廣場的募資是此次全球青鳥公媽的首發海外行動，展現全球台灣人一起團結守護台灣民主的決心，希望能喚起更多愛台灣、願意為台灣付出的朋友們在各地響應。

主辦方續指，Lilian是國內外課金公媽Line社群／群組的創始人，她透過社群網路將許多志同道合的網友凝聚在一起，並為國內青鳥行動付出許多心力，無論是遊覽車包車、開設國內Line群組以協助現場物資需求等，誠摯感謝她的熱心與奉獻。

主辦方補充，Lilian因個人因素已於5月30日主動退群，現已非「海外青鳥公媽應援團」群組成員，在此澄清，Lilian曾在初始階段擔任引介各方人士的角色，但從未經手募資、金流等事項，並非「海外募款發起人」。本計畫的緣起、內容文案、設計、募款網站設計等，皆由海外青鳥公媽Line群組成員以24小時馬拉松不間斷的跨國跨時區接力工作模式完成。