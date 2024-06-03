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有6元比薩、雞塊！肯德基+必勝客限時優惠快收　還有41折起組合餐

▲▼肯德基推出勞動節快閃優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基、必勝客限時優惠一次看。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控衝吃了！2大速食品牌「肯德基」、「必勝客」雙雙推出APP限時優惠，不僅祭出限時2天瘋搶6元比薩、雞塊，加碼整個6月還有一系列組合優惠最低下殺41折起，小確幸趕緊一次看。

▲▼肯德基推出全新「松露起司圈咔啦雞腿堡」。（圖／業者提供）

▲松露起司圈咔啦雞腿堡專屬餐下殺68折只到6月10日。

肯德基即日起至6月30日於PK雙饗卡APP祭出限時618狂歡優惠，不僅有「上校雞塊買1送1」，只要49元就能吃到，還有松露起司圈咔啦雞腿堡專屬餐下殺68折（內含1個松露起司圈咔啦雞腿堡+1個原味蛋撻+1杯中杯可樂，售價157元）、PK會員尊享桶（內含6塊咔啦脆雞+2個原味蛋撻+1份大份香酥脆薯+1份雙色轉轉QQ球+8塊上校雞塊，售價499元），以及宇治抹茶白玉蛋撻專屬餐75折吃（內含2個宇治抹茶白玉蛋撻+1杯熱義式拿鐵，售價139元），提醒松露起司圈咔啦雞腿堡優惠只到6月10日。

另於6月17日、6月18日再加碼搶「4塊上校雞塊下殺6元」、「咔啦脆雞下殺18元」，以及4塊上校雞塊+2份點心盒B（1份小份香酥脆薯+1份雙色轉轉QQ球+2杯小杯無糖綠茶只要168元，打出4折折扣，和12塊炸雞（桶）+2份點心盒（原味蛋撻+雙色轉轉QQ球）+1瓶1.25L百事可樂只要618元，較原價也有57折優惠。

6月18日當天則還有3套餐祭出66折優惠，包括「1個咔啦雞腿堡+2塊咔啦脆雞+1個原味蛋撻+1杯中杯百事可樂下殺66折」，只要888元；「6塊咔啦脆雞+6個原味蛋撻+6份小份香酥脆薯+1瓶1.25L百事可樂下殺7折」，只要666元；「1塊咔啦脆雞+1塊青花椒香麻脆雞+1個原味蛋撻+1份小份香酥脆薯+小份百事可樂下殺67折」，只要168元。

▲▼必勝客 。（圖／業者提供）

▲必勝客3個大比薩下殺888元。

必勝客至6月30日前也有PK雙饗卡APP限定優惠，包括2個小比薩+Hot燒小拼盤下殺46折只要549元；3個大比薩888元吃；個人比薩+1元多1副食下殺72折只要110元；2隻霸王功夫雞+1元多1副食下殺74折只要140元。

除外6月17日、6月18日也同步再加碼「6吋鬆厚個人夏威夷比薩下殺6元吃（不可加價升級口味）」、「9吋鬆厚小比薩（限定410元以下口味，可加價升級口味）下殺18元」；以及「1個9吋夏威夷小比薩+4個麻糬QQ球+1瓶330ml可樂下殺57折」只要168元、「3個大比薩（限定630元以下口味）下殺33折」只要618元。

6月18日當天則還有3組合餐祭出41折起等搶，包括「9吋鬆厚小比薩（限定410元以下，可加價升級口味）+1個6吋個人雙拼（海鮮+夏威夷）下殺41折」，只要888元；「2個大比薩（限定630元以下口味)+起司咔滋餅（超級總匯／鐵板牛柳擇1）+4顆麻糬QQ球+1.25L飲料（百事可樂/ 七喜擇1）下殺45折」，只要666元；以及「1個6吋個人鬆厚比（限定120元以下口味）+1個6吋夏威夷個人比薩下殺8折」，只要168元。

▲▼必勝客、麥當勞APP優惠。（圖／業者提供）

▲必勝客、麥當勞APP優惠券內容一次看。

▲▼必勝客、麥當勞APP優惠。（圖／業者提供）

▲6月17日、6月18日有6元比薩、雞塊等搶。

▲▼必勝客、麥當勞APP優惠。（圖／業者提供）

▲6月18日肯德基、必勝客加碼祭出41折起優惠。

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