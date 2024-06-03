航母艾森豪號延長部署！　防胡塞武裝襲擊

▲F/A-18E超級大黃蜂。（圖／美國海軍，下同）

記者黃聖庭／編譯

美國海軍航母打擊群近幾個月對葉門胡塞武裝進行關鍵性打擊，以保護紅海和亞丁灣軍艦與商船，最新消息指出，該打擊群將至少還要再停留一個月。

根據Navy Times報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）簽署最新命令，延長4艘船艦部署時間，包含航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）、巡防艦菲律賓海號（USS Philippine Sea）、驅逐艦葛瑞夫里號（USS Gravely）和梅森號（USS Mason），共有6000名水手。

報導中提到，通常船艦部署約為七個月，他們去年10月離開母港維吉尼亞州諾福克，奧斯汀一直在考慮進一步延長部署，海軍領導人則通常主張讓艦船回國，以維持維修計劃並給水手必要的休息。然而，美國中央司令部則不以為然，認為保持航母在該地區對國際安全至關重要，包括對伊朗的威懾。

報導中說明，近幾個月來航母打擊群保護商船免受胡塞武裝大規模襲擊，範圍從蘇伊士運河到曼德海峽，世界上大約有12%貿易是通過此處，運送石油、天然氣、糧食等商品。

艾森豪號航母打擊群的艦載機已經執行超過12100次飛行任務，總計超27200小時，並發射超過350枚空對地、50枚空對空導彈；每艘戰艦已經航行超過55000英里，發射超過100枚標準和戰斧導彈。