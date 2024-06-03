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社會 社會焦點 保障人權

詐欺嫌犯才剛被通緝一天　遇臨檢「背哥哥身分證字號」露餡

▲▼鼓山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲吳姓男子假冒哥哥的身分被員警識破。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鼓山分局龍華所員警5月31日深夜23時許，在鼓山區中華一路與慶豐街口巡邏時，發現一輛自小客車未依號誌轉彎而攔查，員警發現吳姓男子（36歲）從副駕駛座下車後神情有異、眼神閃爍，一直想趁隙離開現場，於是請男子出示身分進行查證，沒想到吳男謊報哥哥的身分證號來規避查緝，幸虧員警眼尖發現所報身分樣貌不符，最後查出他是地檢署一天前剛發布的詐欺通緝犯，當場逮捕歸案。

經了解，吳嫌在5月30日因詐欺案遭通緝後，為規避警方查緝，於是牢記家人的身分資料以應付盤查，未料才過了一天，吳嫌與友人深夜外出時，因友人駕車未依規定轉彎，被巡邏員警看見攔查。

▲▼鼓山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警於盤查過程中發現吳嫌頻頻閃躲、甚至想悄悄離開現場，便上前攔阻要求出示身分證件，吳男則流暢背出哥哥的身分證號，原本自認萬無一失，沒想到還是被眼尖員警發現長相不符，馬上揭穿謊言。吳嫌眼見通緝身分即將暴露，只好趁隙逃離現場，員警及時上前攔下並喝令配合受檢。

起初吳男仍堅持以「假身分」應對，辯稱只是要去買東西，直到警方告知要將其帶往勤務處所查證時，吳嫌自覺難逃法網，只能無奈報出真實資料，果真查出吳嫌是前一日遭高雄地檢署發布的詐欺通緝犯，當場遭到逮捕。

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