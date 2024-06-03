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韓國發大財！尹錫悅透露「外海潛藏140億桶天然氣」　可供使用29年

▲▼尹錫悅3日透露，南韓外海潛藏140億桶石油與天然氣。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅3日透露，南韓外海潛藏140億桶石油與天然氣。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅今（3）日上午在總統辦公室舉行就職以來首次的國政報告，他在開頭時就提到去年2月透過調查，發現慶尚北道浦項市外海潛藏140億桶石油與天然氣田，其中天然氣可供南韓全國使用達29年、石油則可使用4年，價值超過三星電子市值的5倍，已批准探測性鑽探試驗計畫。

根據《韓聯社》、《News1》，尹錫悅3日上午在國政報告時表示，「自從政府上台以後（2022年5月），去年2月在東海（日本海）天然氣田附近發現，有極大的可能性存在著更多的石油礦與天然氣田，在做出如此判斷以後，已委託世界最優秀的深海技術評估專門企業進行物理探測等深層分析。」

尹錫悅表示，「眾所周知，我國（南韓）從1966年起就已經積極針對海底石油和天然氣進行探勘，1990年代末發現了4500萬桶的天然氣田，3年前的2021年完成商業生產。」

尹錫悅表示，「最近物理探測結果出爐，結果顯示慶尚北道浦項市迎日灣外的東海（日本海）可能藏有140億桶份量的石油和天然氣，這已經超過1990年代所發現天然氣田規模的300倍，天然氣含量最多可供我國（南韓）使用長達29年、石油最多則可使用4年，專家和相關機構已經進行檢驗。」

尹錫悅分析，「南美洲蓋亞那礦區是本世紀深海礦區開發中規模最大的石油開發事業，然而東海（日本海）潛藏的140億桶石油與天然氣，已經超過南美洲蓋那亞礦區的110億桶。」

尹錫悅針對未來計畫透露，「開發石油資源大致分為三個階段，分別是物理探測、探測性鑽探試驗、商業開發，目前準備進展的階段為探測性鑽探試驗，探查海底實際潛藏多少規模的石油與天然氣。」

尹錫悅補充，「最少必須要鑽5個石油井，平均每鑽一個井必須耗費超過1000億韓元（約新台幣23.5億元）的費用。因此，就連全球最優秀的能源開發企業也開始關注。今天，我已經批准了產業通商資源部的東海（日本海）石油與天然氣田探測性鑽探計畫。」

南韓商業通商資源部長安德根透露，東海（日本海）石油礦、天然氣田的價值是三星電子市值的5倍，預估2027至2028年可以開始進行油礦開採前的相關工程，至2035年可以針對石油礦與天然氣田進行商業開發。

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