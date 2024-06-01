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社會 社會焦點 保障人權

國道警紅斑馬助陣　「AI變臉變聲」教防詐...大人小孩都受益

▲為宣導反詐騙，國道警察局今天上午在中壢服務區宣導，局長廖美玲（後排中）等人帶領宣導。（圖／國道一隊提供）

▲為宣導反詐騙，國道警察局今天上午在中壢服務區宣導，局長廖美玲（後排中）等人帶領宣導。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近年詐騙手法層出不窮且日益翻新，有詐團利用「AI深偽技術」進行「變臉」或「變聲」，讓民眾誤以為來電者是親友，不少人因此受騙導致家庭生活陷入困境，國道警察局局長廖美玲今（1）日率隊在國道一號中壢服務區舉行反詐暨交通宣導，現場會同小紅斑馬講解，另進行有獎徵答與精采表演，讓防詐意識深入大小朋友內心。

▲國道警察局今天上午在中壢服務區宣導，國一大隊大隊長林志展（中)宣導各種反詐宣導。（圖／國道一隊提供）

▲國道警察局今天上午在中壢服務區宣導，國一大隊大隊長林志展宣導各種反詐宣導。（圖／國道一隊提供）

國道警察大隊第一、二、六、九警察大隊、刑事警察大隊與中壢監理站今天上午於中壢服務區廣場舉行反詐與交通宣導，國道警察還宣導「AI變臉、變聲」等反詐騙影片，還提供小朋友最愛的小紅斑馬巡邏車，讓家人與小寶貝一起拍張可愛全家福，另進行超炫的紅斑馬玩具車進行有獎徵答。

國道警察局長廖美玲提表示，遇到疑似詐騙情形，務必冷靜、查證、報警並撥打「165」或「110」查證，政府為幫助民眾識別，未來只要認明「111」短碼，即可確認簡訊內容來自公務機關。另外也要叮嚀用路人，行駛國道務必養足精神，不要疲勞駕駛或酒後駕車，進入服務區注意自身財物保管，上路前一定要繫好安全帶，讓小寶貝們乘坐安全椅，平安出門平安歸。

▲為宣導反詐騙，國道警察局今天上午在中壢服務區宣導，紅斑馬玩具車更讓小朋友玩得忘我。（圖／國道一隊提供）

▲為宣導反詐騙，國道警察局今天上午在中壢服務區宣導，紅斑馬玩具車更讓小朋友玩得忘我。（圖／國道一隊提供）

活動現場還邀請萬能科技大學、林口薩克斯風樂團演出，讓出遊父母不僅專心聽取國道警察反詐講解外，還能踴躍搶答，還有機會獲得紅斑馬玩具車送給孩子，透過國道警察反詐騙宣導，亦能深入了解詐騙集團各種詐騙伎倆，讓防詐意識深入內心。

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